محافظات

محافظ أسيوط يهنئ المواطنين بالعيد القومي الـ227.. ويعلن برنامج الاحتفال

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

هنأ اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي الذي تحتفل به في 18 أبريل من كل عام، إحياءً لذكرى انتصار أهالي قرية بني عدي على الحملة الفرنسية عام 1799م، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل صفحة مضيئة في سجل النضال الوطني، وتعكس ما يتمتع به أبناء أسيوط من روح وطنية أصيلة عبر التاريخ.

وأعرب المحافظ، عن اعتزازه وفخره بأهالي أسيوط، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، في ظل توجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن برنامج الاحتفال بالعيد القومي هذا العام سيقتصر على عدد من الفعاليات الرمزية والتنموية، دون إقامة أية مظاهر احتفالية أو كرنفالات، وذلك التزامًا بقرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق، وتوجيه الموارد لما يحقق مصلحة المواطنين.

وكشف المحافظ، أن برنامج الاحتفال يبدأ الأحد 19 أبريل بتبادل الدروع بديوان عام المحافظة بين محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير أمن أسيوط، في تقليد يعكس روح التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، يعقبه التوجه إلى النصب التذكاري لشهداء بني عدي، لوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، مع عزف موسيقى الشهيد، تقديرًا لتضحياتهم في سبيل الوطن.

وأضاف أنه سيتم تسليم 15 كرتونة تجهيزات للعرائس المقبلات على الزواج بالمبنى الإداري بساحة النصب التذكاري، والمقدمة من إحدى الجمعيات الأهلية، في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية، يعقبها عقد لقاء جماهيري مع أهالي قرية بني عدي.

وأشار المحافظ، إلى أن البرنامج يتضمن أيضًا افتتاح مدرسة بني عدي القبلية للتربية الفكرية بتكلفة 24 مليون و362 ألف جنيه، بطاقة 14 فصلًا دراسيًا، تشمل مرحلتي رياض الأطفال والتعليم الأساسي، إلى جانب الفصول الإعدادية والثانوية، فضلًا عن تجهيزها بمعامل متطورة وورش نجارة وزخرفة ومكتبة سمعية ومعامل حاسب آلي، بالإضافة إلى طابقين للسكن الداخلي للبنين والبنات.

وأوضح أنه سيتم كذلك تفقد إنشاء جناح توسع بالمدرسة الجديدة للتعليم الأساسي بمنفلوط، بطاقة 16 فصلًا دراسيًا، بتكلفة 16 مليون و800 ألف جنيه، فضلًا عن تفقد جناح توسع بمدرسة الرشاد الابتدائية بمنفلوط بطاقة 10 فصول دراسية، بتكلفة 16 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الجناحين بنهاية أكتوبر المقبل.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة أسيوط للعام 2025/2026، والتي تستهدف إنشاء 51 مدرسة جديدة بإجمالي 1071 فصلًا دراسيًا، بتكلفة تصل إلى 907 ملايين و160 ألف جنيه، لافتًا إلى أن عددًا من هذه المشروعات تم الانتهاء منه وجاهز للافتتاح، ويجري افتتاحها تباعًا بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن الاحتفال الحقيقي بالعيد القومي يتمثل في مواصلة العمل والإنجاز، وتلبية احتياجات المواطنين، داعيًا الجميع إلى التكاتف من أجل استكمال مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات.

أسيوط العيد القومي قرية بني عدي الحملة الفرنسية المشروعات التنموية ترشيد الإنفاق عيد أسيوط القومي انتصارات أهالي بني عدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

المتهم

ارتدى نقاب للتخفى.. القبض على شخص حطم كاميرات المراقبة الخاصة بشقة شقيقته

دقيق

ضبط 16 طن دقيق مدعم فى حملات على المخابز السياحية بالمحافظات

اموال

إشترى عقارات وأراضى.. تاجر سلاح يغسل 70 مليون جنيه بأسيوط

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد