بروفة البرازيل تكشف ملامح المنتخب.. وتعديلات منتظرة في التشكيل

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن بعض الكواليس الخاصة باستعدادات المنتخب الوطني لمباراة البرازيل، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن سيعتمد على سياسة التدوير وإشراك أكبر عدد من اللاعبين خلال اللقاء الودي، باعتباره البروفة الأخيرة قبل خوض منافسات المونديال.

وأوضح عبد الباسط، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أن التشكيل الذي أنهى به حسام حسن المران الأخير جاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، خط الدفاع: أحمد فتوح – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – محمد هاني، خط الوسط: مروان عطية – مهند لاشين



خط الهجوم: “زيكو” – محمود حسن تريزيجيه – هيثم حسن، وفي الهجوم: عمر مرموش.

وأشار إلى أن حسام حسن ما زال يدرس بعض التعديلات على مراكز اللاعبين، خاصة أنه بدأ التقسيمة الأخيرة بتشكيل مختلف عن هذا التشكيل، ما يؤكد وجود مرونة فنية قبل الاستقرار على الشكل النهائي للفريق في الفترة المقبلة.

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المرتقبة أمام منتخب البرازيل، لما تحمله من أهمية كبيرة على مستوى التصنيف الدولي، إلى جانب القيمة الفنية للمباراة أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

يستعد منتخب مصر الأول، بقيادة المدير الفنى حسام حسن، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

موعد مباراة مصر والبرازيل

تقام مباراة مصر والبرازيل الودية في الواحدة صباح يوم الأحد السابع من يونيو بتوقيت القاهرة، في ولاية أوهايو الأمريكية، خلال المعسكر المغلق الذي يدخله المنتخب الوطني، في إطار خطة الإعداد النهائية قبل انطلاق المونديال.