أسيوط تستهدف زراعة 35 ألف شجرة لتحسين جودة الحياة

سكرتير عام أسيوط يشارك في اجتماع متابعة مبادرة 100 مليون شجرة
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على استمرار جهود المحافظة في تنفيذ المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على البيئة، وفي مقدمتها مبادرة "100 مليون شجرة"، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدفات المطلوبة.

وفي هذا الإطار، قال المحافظ أن عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، شارك من خلال غرفة السيطرة بديوان عام المحافظة في الاجتماع الذي عقده مسئولو المبادرة بوزارة التنمية المحلية "أون لاين"، بمشاركة عدد من سكرتيري عموم المحافظات، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية، وتعزيز جهود التوسع في المساحات الخضراء.

وحضر الاجتماع من المحافظة خالد عبدالرؤوف السكرتير المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي ادارة البيئة بالمحافظة.

وأضاف أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمبادرة، ومعدلات تكويد الأشجار، بما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية المرجوة، والحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء، بما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين.

وأوضح السكرتير العام خلال الاجتماع أنه تم زراعة نحو 6 آلاف شجرة جديدة بمختلف مراكز المحافظة، إلى جانب تكويد 3 آلاف شجرة، في إطار خطة المحافظة لحصر وتسجيل الأشجار، مشيرًا إلى أن المستهدف الوصول إلى زراعة 35 ألف شجرة على مستوى المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، وتذليل أية معوقات، لضمان تحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة الرقعة الخضراء وتحسين البيئة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

