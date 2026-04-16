محافظ أسيوط يوجه بسرعة التعامل مع شكوى مواطن وضبط سيارة تاكسي لفرضها أجرة مخالفة

أصدر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، توجيهاته بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال سيارة تاكسي، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها أحد المواطنين بشأن قيام السائق بتحصيل أجرة تزيد عن التعريفة الرسمية المقررة.

وأوضح المحافظ أن الشكوى تضمنت تضرر المواطن من تجاوز السائق للتعريفة المحددة وقيامه بفرض مقابل مادي إضافي دون سند قانوني، بالمخالفة للضوابط المنظمة لعمل سيارات الأجرة.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم إخطار الجهات المعنية على الفور، بما في ذلك مباحث المرور برئاسة العميد أحمد الإدريسي وإدارة المرور برئاسة اللواء إسماعيل محرزي، حيث تحركت الأجهزة المختصة بشكل عاجل وتمكنت من ضبط السيارة محل الواقعة، مع تحرير محضر رسمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق.

وأشار إلى استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من التزام جميع السائقين بالتعريفة المقررة، ومنع تكرار مثل هذه المخالفات التي تمس حقوق المواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات استغلالية، مؤكدًا تكثيف الحملات الرقابية على سيارات الأجرة لضبط المنظومة وتحقيق الانضباط الكامل في الشارع الأسيوطي.