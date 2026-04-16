عاجل
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار ورياح تضرب هذه المناطق اليوم
بدوي: السهام البترولية نقلت 4.7 مليار لتر منتجات وحققت نموا بنسبة 27% خلال 2025
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو
مصرع تاجر مواشى بطلق نارى خلال مشاجرة بنجع حمادى
وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
طه جبريل
حوادث

من المعامل إلى المحارق.. إعدام 75 ألف حرز مواد مخدرة داخل 376 جوالًا في أسيوط

إيهاب عمر

نفذت نيابة استئناف أسيوط عملية موسعة لإعدام 75 ألفًا و778 حرزًا من عينات المواد المخدرة، كانت محفوظة داخل 376 جوالًا، وذلك بمجمع المحارق بالطريق الصحراوي الغربي في أسيوط، تحت إشراف قضائي وأمني وبيئي مشدد.


إشراف قضائي و أمني


وجرت عملية الإعدام بحضور المستشار حسين طنطاوي رئيس نيابة استئناف أسيوط، ومشاركة كلا من الرائد أحمد ثمرات مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والمقدم شهاب الدين علي رضا، نائب مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة، والمهندس أحمد عبد الغني و المهندس حمادة ضبع منصور مفتشي جهاز شئون البيئة و الدكتور عبد الفتاح عبد الرحيم دغار خبير بالمعمل الكيماوي،في إطار الالتزام بالضوابط القانونية المعتمدة.


فترة القضايا ومصدر الأحراز


وبحسب مصدر مسؤول، فإن هذه الأحراز تعود إلى قضايا منظورة خلال الفترة من 2021 حتى 2025، وكانت محفوظة بمخازن المعمل الكيماوي بأسيوط، وتشمل قضايا تابعة لنيابات استئناف أسيوط، بالإضافة إلى نيابتي شمال وجنوب المنيا الكلية التابعتين لنيابة استئناف بني سويف.


نقل وإجراءات مشددة 


وأضاف المصدر أنه تم نقل الأحراز عبر سيارات الشرطة إلى موقع الإعدام وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث جرى التخلص منها داخل المحارق بحضور لجنة مختصة شُكلت بقرار من المحامي العام الأول لنيابات استئناف أسيوط.


وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لمكافحة الاتجار في المواد المخدرة، وضمان التخلص الآمن من المضبوطات بما يمنع إعادة تداولها، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والصحية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

يسرا

تامر حبيب : يسرا صديقة للجميع بسبب روحها وإنسانيتها

يسرا

تامر حبيب يعلن مفاجأة عن مسلسل يسرا الجديد

من هنا … للسما

8 أفلام تتنافس في مسابقة الطلبة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الـ 12

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد