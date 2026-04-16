من المعامل إلى المحارق.. إعدام 75 ألف حرز مواد مخدرة داخل 376 جوالًا في أسيوط

نفذت نيابة استئناف أسيوط عملية موسعة لإعدام 75 ألفًا و778 حرزًا من عينات المواد المخدرة، كانت محفوظة داخل 376 جوالًا، وذلك بمجمع المحارق بالطريق الصحراوي الغربي في أسيوط، تحت إشراف قضائي وأمني وبيئي مشدد.



إشراف قضائي و أمني



وجرت عملية الإعدام بحضور المستشار حسين طنطاوي رئيس نيابة استئناف أسيوط، ومشاركة كلا من الرائد أحمد ثمرات مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والمقدم شهاب الدين علي رضا، نائب مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة، والمهندس أحمد عبد الغني و المهندس حمادة ضبع منصور مفتشي جهاز شئون البيئة و الدكتور عبد الفتاح عبد الرحيم دغار خبير بالمعمل الكيماوي،في إطار الالتزام بالضوابط القانونية المعتمدة.



فترة القضايا ومصدر الأحراز



وبحسب مصدر مسؤول، فإن هذه الأحراز تعود إلى قضايا منظورة خلال الفترة من 2021 حتى 2025، وكانت محفوظة بمخازن المعمل الكيماوي بأسيوط، وتشمل قضايا تابعة لنيابات استئناف أسيوط، بالإضافة إلى نيابتي شمال وجنوب المنيا الكلية التابعتين لنيابة استئناف بني سويف.



نقل وإجراءات مشددة



وأضاف المصدر أنه تم نقل الأحراز عبر سيارات الشرطة إلى موقع الإعدام وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث جرى التخلص منها داخل المحارق بحضور لجنة مختصة شُكلت بقرار من المحامي العام الأول لنيابات استئناف أسيوط.



وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لمكافحة الاتجار في المواد المخدرة، وضمان التخلص الآمن من المضبوطات بما يمنع إعادة تداولها، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والصحية.