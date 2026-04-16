الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 604 بطاقات تموين وتحرير 22 محضرًا خلال حملة رقابية مكثفة بالقوصية

إيهاب عمر

أكد اللواء الدكتور محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الميدانية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام الرقابة على المخابز والمنشآت الغذائية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لكافة صور المخالفات.

وأوضح المحافظ أنه تم تنفيذ حملة تفتيشية موسعة، برئاسة مصطفى محمد حلمي القائم بأعمال مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وذلك بنطاق مركز ومدينة القوصية وبمشاركة جارح النجار عضو المتابعة، والمهندس عماد الدين صالح محسب مفتش الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومحمد شحاتة مفتش التموين بأسيوط.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر نقص وزن، و13 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، فضلًا عن ضبط مخبز قام بالتصرف في 5 أجولة دقيق مدعم، وتحرير محضر لعدم وجود لوحة بيانات، وآخر لمخالفة الاشتراطات، إلى جانب تحرير محضرين لعدم وجود سجل تفتيش، كما تم تحرير 3 محاضر جنح لتجميع بطاقات تموين داخل عدد من المخابز، بإجمالي 604 بطاقات تموين ذكية، بالمخالفة للقوانين المنظمة لمنظومة الدعم.

وفي السياق ذاته، حررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 13 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية بعدد من المنشآت الغذائية.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ الحملات بشكل دوري ومفاجئ، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على جودة وسلامة الغذاء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى ضرورة التزام أصحاب المخابز والمنشآت الغذائية بالضوابط التموينية والصحية، مؤكدًا استمرار جهود أجهزة المحافظة لتحقيق الانضباط بالأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

شعار شيفروليه
