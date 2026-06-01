لاستثمار الميزات التنافسية.. مصر وأذربيجان يبحثان تعميق التعاون في قطاع الطاقة

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش مشاركته في أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية، جلسة مباحثات مع برويز شاهبازوف وزير الطاقة بجمهورية أذربيجان، بحضور السفير المصري حسام الدين رضا، وعدد من مسئولي البلدين.

وتناولت المباحثات سبل توسيع مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة، خاصة في ضوء ما تمتلكه مصر من بنية تحتية قوية في مجالات البترول والغاز، وما تقوم به من دور مهم كمركز إقليمي لتداول وتجارة وتوريد الطاقة إلي الأسواق الأوروبية، وإمكانية تعزيز هذا الدور من خلال التعاون والتكامل الإقليمي واستثمار الميزات التنافسية لدي كل طرف.

وأكد الوزيران أن العام الأخير شهد خطوات جادة لتعميق الشراكة بين مصر وأذربيجان في قطاع الطاقة، بدعم من الرئيسين عبدالفتاح السيسي وإلهام علييف، وبما يعكس الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين في فتح آفاق أوسع للتعاون في هذا القطاع الاستراتيجي الذي تتعاظم أهميته باستمرار.

وأشار الوزيران إلى أن تبادل الزيارات والتواصل بين الوفود وفرق العمل، وما تم التوافق عليه من مسارات عملية للتعاون بين هيئة البترول المصرية والمؤسسة الوطنية الأذربيجانية للنفط (سوكار) يؤكد أن الشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة تسير على الطريق الصحيح.

شارك في المباحثات المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ويوسف مروان مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بالوزارة.