محافظ أسيوط يعتمد مخططات تفصيلية لـ 3 قرى بالقوصية

اعتمد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط خرائط المخططات التفصيلية لثلاث قرى بمركز القوصية، وذلك في إطار إعداد هذه المخططات وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة، وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لكل قرية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والمهندسة آمال صدقي حسين مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الاعتماد شمل قرى نزالي جانوب وتناغة والشيخ داود التابعة لمركز القوصية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لـ 231 قرية من إجمالي 233 قرية على مستوى المحافظة، إلى جانب الانتهاء من مخططات جميع المدن، وجاري حاليًا تحديث مخططات القرى، بالإضافة إلى مدينتي ديروط والغنايم.

وأكد المحافظ أن هذه المخططات تم إعدادها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومراجعتها من خلال الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، بما يضمن تحقيق رؤية تخطيطية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، وتواكب متطلبات النمو العمراني المستقبلي.

وأضاف أن المخططات التفصيلية تستهدف تعزيز فرص الاستثمار، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الرقعة الزراعية، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه المخططات تمثل أحد المرتكزات الأساسية لخطة التنمية العمرانية الشاملة، حيث تتضمن تحديد خطوط التنظيم، واستعمالات الأراضي، والاشتراطات التخطيطية والبنائية، بما يسهم في تنظيم أعمال البناء، وتيسير إجراءات استخراج التراخيص من الوحدات المحلية المختصة، لافتًا إلى أنه يتم العمل بهذه الخرائط عقب اعتمادها من المجلس التنفيذي للمحافظة ومجلس الوزراء، ونشرها بالجريدة الرسمية.