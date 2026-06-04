خالد منتصر: ثقافة اليقين المطلق وراء انجذاب البعض إلى الدجل والخرافة

كشف الدكتور خالد منتصر عن أسباب انتشار الثقة في العطارين ومروجي الوصفات غير العلمية لدى بعض المرضى، معتبرًا أن الأمر يرتبط بترسيخ أفكار تقوم على التسليم بالأجوبة الجاهزة والبحث عن حلول سريعة للمشكلات الصحية.

وقال خالد منتصر، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقجيم الإعلامي “حمدي رزق”، أن المنهج العلمي بطبيعته يعتمد على البحث والتجربة وإمكانية مراجعة النتائج، ولا يقدم أحكامًا نهائية أو حقائق غير قابلة للنقاش، وهو ما قد يدفع بعض الأشخاص إلى تفضيل الخطابات التي تمنحهم شعورًا باليقين الكامل.

وأشار إلى أن أصحاب الادعاءات العلاجية غير الموثقة يروجون لأنفسهم باعتبارهم يمتلكون الحلول الحاسمة لمختلف الأمراض، دون الاستناد إلى أسس علمية أو دراسات موثوقة، الأمر الذي يسهم في جذب فئات تبحث عن نتائج سريعة بعيدًا عن التعقيدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج الطبي.

مواجهة الخرافات

وتابع أن تعزيز الوعي العلمي وتشجيع التفكير النقدي يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الخرافات والممارسات غير الطبية التي تستغل احتياجات المرضى وآمالهم في الشفاء