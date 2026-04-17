محافظ أسيوط يعلن بدء موسم حصاد القمح 2026 .. وتوريد 387 طنا في اليوم الأول

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، انطلاق موسم حصاد وتوريد القمح للعام الزراعي 2026، والذي يستمر حتى 15 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن الدولة سخّرت جميع إمكانياتها لدعم المزارعين وتيسير إجراءات الزراعة والتوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تحسين الخدمات الزراعية وتعزيز التنمية الشاملة بالريف.

وأوضح المحافظ أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغ 204 آلاف و933 فدانًا، مع توقعات بزيادة الكميات الموردة مقارنة بالعام الماضي، خاصة في ظل رفع سعر الأردب إلى 2500 جنيه لدرجة نقاء 23.5، مع صرف المستحقات خلال 48 ساعة من التوريد، بما يعكس توجه الدولة لتحفيز المزارعين وزيادة الإنتاجية.

وأشار إلى أنه تم حصاد نحو 700 فدان حتى الآن، وتوريد 386.9 طن من القمح إلى 28 موقعًا تخزينيًا ما بين شون وصوامع وهناجر موزعة على مراكز المحافظة، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 221 ألف طن، تم تجهيزها بالكامل لاستقبال المحصول طوال موسم التوريد.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية التموين برئاسة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية، مع تشكيل 28 لجنة ميدانية لمتابعة أعمال الحصاد والتوريد على أرض الواقع، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المزارعين.

وشدد علوان على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، إلى جانب تسهيل إجراءات التوريد وصرف المستحقات بشكل منتظم، بهدف تشجيعهم على زيادة الكميات الموردة، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتأمين احتياطي آمن من الحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى تفعيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بمديرية التموين، تعمل على مدار 24 ساعة، ومتصلة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بمنظومة توريد القمح، عبر الخط الساخن (114) وعدد من الأرقام المخصصة، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

وأكد محافظ أسيوط أن أجهزة المحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة، لضمان انتظام أعمال التوريد وتحقيق المستهدف من الموسم الحالي.