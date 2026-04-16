أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو
مصرع تاجر مواشى بطلق نارى خلال مشاجرة بنجع حمادى
وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، تحسبًا لتعرض المحافظة لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على مناطق متفرقة، وذلك اعتبارًا من الساعات القادمة اليوم وحتى نهاية غدًا الجمعة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح محافظ أسيوط أن التوقعات تشير إلى نشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة، خاصة بالمناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، ويستدعي اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، والاستعداد الكامل للتعامل مع أية تداعيات محتملة.

وأكد اللواء محمد علوان أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في حالة انعقاد دائم وعلى مدار الساعة، لمتابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول، تحت إشراف اللواء أحمد حسني والتعامل الفوري مع أي طارئ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الجاهزية القصوى، ومراجعة خطط الطوارئ، والتأكد من جاهزية المعدات والفرق المعنية، خاصة معدات التدخل السريع، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة الآثار المحتملة لنشاط الرياح.

كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية، ورفع درجة الاستعداد بإدارات المرور والحماية المدنية والإسعاف وكافة القطاعات الخدمية، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أية بلاغات أو مستجدات.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات، وتجنب التواجد أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة أثناء نشاط الرياح، مع القيادة بهدوء وحذر على الطرق، خاصة في ظل احتمالات انخفاض الرؤية، واتباع تعليمات المرور والإبلاغ عن أي حالات طارئة أو أعطال من خلال الخط الساخن (114)، أو الأرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088)، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ، وأن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

مجلس النواب

طلب إحاطة لوقف نزيف الوقود والكهرباء بالوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية

اقتصاد

برلماني: القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية

مجلس النواب

مضيق هرمز يربك أسواق الطاقة.. وتحذيرات من موجة عدم استقرار عالمية جديدة

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد