محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، تحسبًا لتعرض المحافظة لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على مناطق متفرقة، وذلك اعتبارًا من الساعات القادمة اليوم وحتى نهاية غدًا الجمعة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح محافظ أسيوط أن التوقعات تشير إلى نشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة، خاصة بالمناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، ويستدعي اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، والاستعداد الكامل للتعامل مع أية تداعيات محتملة.

وأكد اللواء محمد علوان أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في حالة انعقاد دائم وعلى مدار الساعة، لمتابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول، تحت إشراف اللواء أحمد حسني والتعامل الفوري مع أي طارئ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الجاهزية القصوى، ومراجعة خطط الطوارئ، والتأكد من جاهزية المعدات والفرق المعنية، خاصة معدات التدخل السريع، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة الآثار المحتملة لنشاط الرياح.

كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية، ورفع درجة الاستعداد بإدارات المرور والحماية المدنية والإسعاف وكافة القطاعات الخدمية، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أية بلاغات أو مستجدات.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات، وتجنب التواجد أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة أثناء نشاط الرياح، مع القيادة بهدوء وحذر على الطرق، خاصة في ظل احتمالات انخفاض الرؤية، واتباع تعليمات المرور والإبلاغ عن أي حالات طارئة أو أعطال من خلال الخط الساخن (114)، أو الأرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088)، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ، وأن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة.