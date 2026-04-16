محافظ أسيوط: استمرار الحملات الليلية لإحكام الانضباط.. وتشميع 42 محلًا ومنشأة تجارية مخالفة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة تمضي قدمًا في تنفيذ خطتها لإعادة الانضباط إلى الشارع، من خلال تكثيف الحملات على المحال العامة والأنشطة التجارية، للتأكد من الالتزام بقرارات مواعيد الغلق المعتمدة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، نفذت عددًا من الحملات المفاجئة بعدة مراكز وأحياء، أسفرت عن غلق وتشميع 42 محلًا ومنشأة تجارية لعدم الالتزام بقرار الغلق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأشار إلى أن تلك الحملات تأتي ضمن منظومة عمل متكاملة تعتمد على المتابعة الميدانية المستمرة، إلى جانب الرصد الفوري عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بإشراف خالد عبدالرؤوف السكرتير المساعد للمحافظة، بما يسهم في سرعة التعامل مع أي مخالفة وتحقيق الانضباط المطلوب.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة التزام الأنشطة التجارية بالقواعد المنظمة، من خلال توجيه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور اليومي، خاصة في أوقات الذروة، وعدم السماح بأي تجاوزات.

وشدد المحافظ على أن الدولة جادة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مؤكدًا أن الحملات مستمرة ولن تتوقف، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحسم حفاظًا على الصالح العام.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بدعوة المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية إلى الالتزام بالتعليمات، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن (114)، أو الأرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088)، فضلًا عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التي تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.