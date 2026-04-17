محافظ أسيوط: قافلة إعلامية بمنفلوط تعزز جهود الدولة نحو مجتمع خالي من الأمية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن القوافل الإعلامية التي تنظمها الهيئة العامة لتعليم الكبار تمثل أحد المحاور الرئيسية للوصول إلى الفئات المستهدفة، ونشر الوعي بأهمية التعليم ومحو الأمية، مشددًا على ضرورة استمرار وتكثيف هذه الجهود بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن فرع هيئة تعليم الكبار بأسيوط، برئاسة نادي إبراهيم، نظم قافلة إعلامية بمركز منفلوط، بقاعة جمعية الشبان العالمية، في خطوة جديدة تستهدف دعم جهود القضاء على الأمية وفتح آفاق تعليمية أمام المواطنين.

شهدت الفعالية حضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات الشريكة، من بينهم مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمنفلوط، ومسؤولو التعليم المجتمعي، وممثلو منظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، إلى جانب مشاركة فعالة من العاملين بالإدارة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن القافلة تضمنت الدعوة لفتح فصول جديدة لمحو الأمية، إلى جانب تنظيم امتحانات فورية للدارسين، في إطار التيسير عليهم وتحفيزهم على الاستمرار في التعلم، فضلًا عن تسليم 30 شهادة محو أمية للدارسين الذين اجتازوا البرنامج بنجاح.

ولفت إلى أن الفعالية شهدت تفاعلًا ملحوظًا من المواطنين، وإشادة بالجهود المبذولة، مؤكدًا أهمية مواصلة تنظيم مثل هذه القوافل لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشدد المحافظ على أهمية تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم المبادرات التنموية وتعزيز الوعي المجتمعي، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في بناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.