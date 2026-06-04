خالد منتصر: إيقاف العلاج دون إشراف طبي يهدد حياة مرضى السكري والأمراض المناعية

أكد الدكتور خالد منتصر تحذيرًا، أن مرضى السكر من النوع الأول من أكثر الفئات عرضة للخطر نتيجة الدعوات لنظام الطيبات، نظرًا لاعتمادهم الكامل على الإنسولين للحفاظ على حياتهم، مشيرا إلى أن التوقف عن العلاج في هذه الحالات قد يؤدي إلى الوفاة.

وقال خالد منتصر، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقجيم الإعلامي “حمدي رزق”، أن نظام الطيبات يشكل خطورة كبيرة على مرضى الأمراض المناعية المزمنة، مثل الذئبة الحمراء، بإيقاف الأدوية العلاجية دون إشراف طبي، لما قد يسببه ذلك من انتكاسات صحية حادة ومضاعفات خطيرة.

واستشهد بحالات واقعية تعرضت لتدهور شديد بسبب التخلي عن العلاج، من بينها مريضة أجرت عملية زراعة كلى وتوقفت عن تناول مثبطات المناعة بعد تلقي نصائح غير طبية، ما أدى إلى رفض الجسم للعضو المزروع وفشل العملية.

تضع حياة المرضى على المحك

وشدد على ضرورة الاعتماد على المصادر الطبية الموثوقة والالتزام بتوجيهات الأطباء المختصين، محذرًا من الانسياق وراء معلومات غير علمية قد تضع حياة المرضى على المحك.