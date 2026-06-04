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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيهاب منصور: نجاح التحول للدعم النقدي مرتبط بقدرة الحكومة على التنفيذ

إيهاب منصور
إيهاب منصور
محمد البدوي

قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب إن فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في حد ذاتها لا تمثل أزمة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في آليات التطبيق العملي من جانب الحكومة.

70 مليون مستفيد من منظومة الدعم

وأشار منصور خلال مداخلة ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن" وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، إلى أن الحكومة تتعامل مع نحو 70 مليون مستفيد من منظومة الدعم، متسائلًا عن كيفية التعامل مع أي أعطال محتملة في الأنظمة الإلكترونية، مشيراً إلى تعطيل "سيستم المعاشات" المستمر منذ أشهر. وأردف "لما السيستم يقع أيام اللى كان أكله رغيف عيش هيعمل ايه؟!".

قيمة الدعم النقدي

وأضاف أن قيمة الدعم النقدي التي ستحصل عليها الأسر قد لا تكون كافية مع مرور الوقت في ظل معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، محذرًا من أن الدعم النقدي قد يفقد جزءًا من قيمته الشرائية تدريجيًا، ما يؤثر على قدرة المواطنين على شراء السلع الأساسية نفسها التي يحصلون عليها حاليًا من خلال الدعم العيني.

 نظام الدعم النقدي

ويرى عضو مجلس النواب أن نظام الدعم النقدي سيكون "فاشل" على حد وصفه لسبيين، الأول لأنه "لم يفض الطوابير أمام ماكينات الصرف الآلي"، والأخر لأنه "سيكون جائر لأنه لن يراعي التضخم" وحول وعود الحكومة بزيادات مضطردة في قيمة الدعم أوضح منصور أن "وعود الحكومة ستذهب هباءً .. مواعيد الحكومة مفهاش ثقة".

إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة 

وانتقد منصور أداء الحكومة في عدد من الملفات الخدمية، معتبرًا أن هناك تجارب سابقة تعكس صعوبات في التنفيذ، مستشهدًا ببطء إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة وتعثر بعض ملفات التصالح لفترات طويلة.

وشدد على أن المشكلة لا تكمن في سهولة تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، وإنما في ضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمبالغ الممنوحة للأسر مع مرور الوقت، لافتًا إلى أن الأسعار تتغير بشكل متسارع بينما لا تواكب آليات المراجعة الحالية هذه التغيرات بصورة كافية.

الدعم العيني الدعم النقدي الحكومة قيمة الدعم النقدي

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