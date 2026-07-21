بعد ساعات من طرحه.. تامر عاشور يسيطر على يوتيوب بـ3 أغنيات من ألبوم مراية الحب

حقق الفنان تامر عاشور انطلاقة قوية لألبومه الجديد "مراية الحب"، بعدما تصدرت ثلاث من أغنياته قائمة الأكثر رواجًا على موقع يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرح الألبوم عبر قناته الرسمية ومنصات الموسيقى المختلفة.

وجاءت أغنية "جدع" في المركز الأول بقائمة تريند يوتيوب، وهي من كلمات محمد مصطفى مالك، وألحان محمود أنور، وتوزيع أحمد إبراهيم، كما حصدت نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تصدرها قوائم التريند في عدد من الدول العربية، أبرزها السعودية والإمارات والكويت والأردن وليبيا.

كلمات أغنية جدع

عندك قساوة اوام تغير

المشاعر والقلوب

عندك طريقه بجد تبهر

عايزه حد موهوب

وانت الحقيقه بهرتني

وخسرتني

ف كام يوم يادوب

جدع

خسرت اكتر حد كان معاك جدع

عرفت ازاي تسيبه بيموت من الوجع

عملتها ازاي يا جدع

ولم يقتصر نجاح الألبوم على "جدع"، إذ واصلت أغنيتا "آسف" و"إحساسي بيك" حضورهما القوي، لتحتلا أيضًا مراكز متقدمة في تريند يوتيوب، في تأكيد على النجاح الكبير الذي حققه الألبوم فور إطلاقه.

وتحمل أغنية "آسف" كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع أسامة الهندي، بينما جاءت أغنية "إحساسي بيك" من كلمات أدهم معتز، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أسامة الهندي.

وأطلق تامر عاشور ألبومه الجديد "مراية الحب" أمس من ١٢ أغنية ليعلن انطلاق موسم الصيف القوي موسيقيا.

كلمات أغنية آسف

آسف يا امبارح علي إني إستعجلت رحيلك

وماكنتش عارف قيمتك ولا شايف قدام

ليه فضلت يابكرة بتندهلي وخلتني أجيلك

ومزغلل عيني بمستقبل راسمه بأوهام

ضيعت حبايب شايلنّي ف عينيهم شيل

بدلت الأهلاً ب غبائي خليتها سلام

روحت علي السكة اللي تأخر وتهد الحيل

وأديني لوحدي وبتحسر علي دي الأيام

أسف ياسنيني..ضيعتك مني

بديت البايع..علي ناس شارينّي

ضيعت مكاني..مع إنه سايعني

تيجي سيرة إمبارح..قلبي بيوجعني

كلمات إحساسي بيك

عمال اشوف منك حاجات يما بتبعدني

مابقتش عارف اصدقك لو مهما توعدني

احساسي بيك عمال يقل

ارجوك ياريت نوصل لحل

وبلاش سكوتك الممل .. وقول حاجة تفيدني

ايه اللي مش فاهمه

في اللي أنا قولته وبشرحه

وقت الوجع أكبر من اللي احنا بقنا بنفرحه

احساسنا بيموت بالبطيء

ووصلنا لنهاية الطريق..طب قولي فاضل بينا ايه تاني هنجرحه