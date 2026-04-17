تشميع 34 محلا مخالفا لمواعيد الغلق في أسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأنشطة التجارية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، في إطار إحكام السيطرة على منظومة الأسواق وضمان الالتزام بقرارات مواعيد الغلق الرسمية.

وأوضح المحافظ أن الحملات الميدانية المفاجئة، التي نُفذت بعدد من المراكز والأحياء، أسفرت عن غلق وتشميع 34 محلًا ومنشأة تجارية لمخالفتها قرارات الغلق، مشددًا على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين دون تهاون.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة عمل مستمرة تعتمد على التحرك الميداني المباغت، بالتوازي مع التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، بما يضمن فرض الانضباط ومنع أي تجاوزات أو محاولات للتحايل على القواعد المنظمة.

وأضاف المحافظ أن جهود المتابعة لا تقتصر على الحملات فقط، بل تمتد إلى الرصد اللحظي عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والذي يمد متخذي القرار بالمعلومات الفورية، بما يعزز سرعة الاستجابة والتعامل مع أي مخالفات.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار تنفيذ الحملات بشكل يومي، مع توجيهات واضحة لرؤساء المراكز والأحياء بضرورة التعامل الحاسم مع المخالفات، وعدم السماح بعودة الممارسات العشوائية.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط أصحاب الأنشطة التجارية إلى الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة، مؤكدًا أهمية دور المواطنين في دعم جهود الدولة من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (114)، أو الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التي تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.