خالد منتصر: الخرافة الطبية أخطر من النقد.. والإعلام مسؤول عن المواجهة

دافع الدكتور خالد منتصر عن تصريحاته التي أثارت جدلًا واسعًا، مؤكدًا أن حديثه لا يستهدف المجتمع أو الأفراد، بل يسلّط الضوء على انتشار ما وصفه بـ”الخرافة الطبية” وتنامي دور “سماسرة الطب” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خالد منتصر خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقجيم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الخطورة الحقيقية تكمن في سرعة انتشار المعلومات غير العلمية عبر الهاتف المحمول، في الوقت الذي لا يصل فيه المحتوى العلمي بنفس الانتشار، متسائلًا عن أسباب هذا الخلل وكيف يمكن معالجة هذه الفجوة.

وأشار إلى أن الحل من وجهة نظره يتمثل في تقديم محتوى علمي مبسط ومفهوم للجمهور، يمكن أن يُعرض بأسلوب قصصي أو درامي، بما يساعد على تبسيط المفاهيم الطبية المعقدة مثل موضوعات كاكتشاف الإنسولين وغيره.

الأفكار غير العلمية

كما شدد على أهمية إدخال العلوم الإنسانية ضمن مناهج كليات الطب، بهدف تنمية التفكير النقدي لدى الأطباء، وحمايتهم من الانزلاق وراء الأفكار غير العلمية أو “الخرافية”.