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هند الضاوي: إسرائيل تتصرف بعقلية العصابات ونتنياهو رمز للخراب والدمار
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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هند الضاوي: إسرائيل تتصرف بعقلية العصابات ونتنياهو رمز للخراب والدمار

نتنياهو
نتنياهو
محمد البدوي

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن إسرائيل تتصرف بعقلية العصابات، من خلال التهديد باغتيال السمعة وكسر المعنويات لكل من يقف في مواجهة مخططاتها أو يرفض سياساتها، مشيرة إلى أن ما يجري حاليًا يعكس حالة من الظلام والعنف المتصاعد بفعل الحروب الإسرائيلية.

 أوروبا والولايات المتحدة 

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه رغم هذا المشهد القاتم، بدأت تظهر مؤشرات تغيير لافتة، تمثلت في تقدم عدد متزايد من الموظفين والمسؤولين في أوروبا والولايات المتحدة باستقالاتهم طواعية، دون ضغوط أو تهديدات، تعبيرًا عن رفضهم الوقوف صامتين أمام ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية.

وشددت هند الضاوي على أن القوة الغاشمة قد تنجح في التدمير، لكنها لا تستطيع أن تضمن البقاء أو الاستمرار، مؤكدة أن هذه المواقف الرافضة ستتزايد مع الوقت، خاصة مع تصاعد الغضب العالمي من السياسات الإسرائيلية.

وأضافت هند الضاوي أن العديد من دول العالم الثالث باتت تميل إلى تغيير النظام العالمي الذي أسسته الولايات المتحدة، معتبرة أن واشنطن نفسها ساهمت في هدم هذا النظام من خلال تدمير مؤسساته وإضعاف مصداقيته.

 حالة الرفض لإسرائيل

وأكدت هند الضاوي أن حالة الرفض لإسرائيل أصبحت ظاهرة عالمية، لافتة إلى أنه لا يمكن مقارنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحة أن ترامب حقق نجاحات اقتصادية، بينما لم يجلب نتنياهو سوى الخراب والدمار لكل من يقترب من سياساته.

لحروب الإسرائيلية الحروب الإسرائيلية أوروبا والولايات المتحدة إسرائيل

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