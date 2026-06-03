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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد حالة من الجدل والاضطراب.. الكنيست ينتخب مُحامي نتنياهو الخاص في منصب مراقب الدولة

نتنياهو
نتنياهو
أ ش أ

 انتخب الكنيست الإسرائيلي المُحامي مايكل رابلو، المستشار القانوني الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في منصب مراقب الدولة، بعد حصوله على 61 صوتا مقابل 57 لمنافسه القاضي المتقاعد في المحكمة العليا يوسف إلرون.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن انتخاب رابلو جاء عقب يوم شهد حالة من الجدل والاضطراب داخل الكنيست، بعدما تم إيقاف الجولة الثانية من التصويت وإعادتها وسط اتهامات لنواب من حزب "الليكود" بتصوير بطاقات الاقتراع أو تسجيل عملية التصويت لإثبات دعمهم لرابلو، رغم أن الانتخابات تُجرى بالاقتراع السري وفقا للقانون.

وكان إلرون، المدعوم من أحزاب المعارضة، تصدر الجولة الأولى بحصوله على 60 صوتا مقابل 57 لرابلو، لكنه أخفق في الحصول على الأغلبية المطلوبة للفوز من الجولة الأولى والمحددة بـ61 صوتا.

وأثارت الجولة الثانية خلافات حادة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، حيث اتهمت أحزاب المعارضة حزب "الليكود" بممارسة ضغوط على النواب، فيما أمر رئيس الكنيست أمير أوحانا بإعادة التصويت من البداية، معتبرا أن أي توجيهات بتصوير بطاقات الاقتراع "غير قانونية وباطلة".

ومن المتوقع أن تتقدم المعارضة بالتماس إلى المحكمة العليا للطعن في نتائج التصويت بسبب ما وصفته بمخالفات وإجراءات غير سليمة رافقت عملية الانتخاب.

ويُعد مراقب الدولة في إسرائيل هيئة رقابية مستقلة تتبع الكنيست مباشرة، وتختص بمراقبة أداء الوزارات والهيئات الحكومية والسلطات المحلية، إلى جانب الإشراف على الجوانب المالية للأحزاب السياسية بما يضمن حماية المصلحة العامة.

الكنيست الإسرائيلي لمستشار القانوني نتنياهو مراقب الدولة

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