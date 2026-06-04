كتّفه ونزل فيه ضرب | جريمة قتل بملعب كرة قدم بـ أكتوبر

لقي شخص مصرعه إثر واقعة تعدٍ داخل أحد ملاعب كرة القدم بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوفاة شخص داخل نطاق قسم شرطة أكتوبر ثان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ لإجراء المعاينة والفحص.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه، البالغ من العمر 35 عامًا، تعرض للاعتداء من قبل فرد أمن أثناء محاولته دخول ملعب كرة قدم، حيث تم تقييده والتعدي عليه بالضرب، ما أدى إلى وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لاستكمال التحقيقات وسماع أقواله بشأن الواقعة.

وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق، وأمرت بنقل الجثمان إلى المشرحة لتشريحه وبيان سبب الوفاة بشكل دقيق، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين استكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الحادث.