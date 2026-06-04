سقوط إمبراطورية التجميل الفاخرة.. إحالة سيدة أعمال للجنايات- خاص

أحالت نيابة الشئون الضريبية والجمركية سيدة أعمال (هاربة) مالكة مركز تجميل شهير بالتجمع الخامس لمحكمة الجنايات لاتهامها بالتهرب الضريبي.

جاء بأمر الإحالة أن المالكية بصفتها المسئولة القانونية عن شركة ج.ن للتجميل ونشاطها في مجال إقامة وتشغيل وإدارة مركز تجميل بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس - محافظة القاهرة بصفتها مكلفه وخاضعه لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ونشاطها في مجال " إقامة وتشغيل وإدارة مركز تجميل تهربت من أداء تلك الضريبة وذلك بعدم تقدمها للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانوناً ، وأدائها خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها .