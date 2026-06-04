إصابة 4 أشخاص في تصادم تروسيكل وموتوسيكل على طريق ميت عنتر بطلخا

أصيب 4 أشخاص إثر وقوع تصادم تروسيكل مع موتوسيكل وانقلاب التروسيكل على طريق ميت عنتر - طلخا بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل اثر اصطدامه مع موتوسيكل بالقرب من نزلة

كوبرى ميت غمر بطلخا.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من عبد الله محمد عبد الحميد محي الدين 38 عاما مقيم الخياريه بما بعد الارتجاج

أحمد السيد أحمد السيد 45 عاما مفيم الخياريه بخلع بالكتف الايمن

أشرف عادل محمد احمد شوكه 44 عاما مقيم كتامة طلخا

واصيب كسر بالعمود الفقرى

نوال صلاح راشد مصطفى 38 عاما مقيمة كتامة طلخا

واصببت بكدمات متفرفة بالجسم

تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

