قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامي صاحبة فيديو القليوبية يكشف التفاصيل الكاملة: لم تنشر المقطع وابنتها لم تُنقل حتى الآن
مصطفى بكري: الدولة المصرية صمدت أمام أزمات إقليمية ودولية متلاحقة
طقس الجمعة والسبت 2026 في مصر.. حرارة مرتفعة ورياح مؤثرة
رسميًا.. وائل جمعة مديرًا للكرة بالأهلي خلفًا لوليد صلاح الدين
ثورة تصحيح.. الأهلي يعلن الراحلين والمعينين في القطاعات
جيش الاحتلال يزعم تصفية أربعة من مسئولين عن تأمين كبار قادة حماس
ذروة الموجة الحارة غدًا.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
بايرن ميونخ يقترب من حسم صفقة نجم فرانكفورت.. والعقبة المالية تهدد الاتفاق
من شاشات الموبايل إلى زنازين الآداب .. سقوط مدوٍ لصانعات العري بضربات أمنية حاسمة | صور
شرّفيني في البيت .. ياسمين عز تفتح النار على مسؤول بالتعليم بعد طلب مثير لوالدة طالبة
الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 100 مليون يورو لدعم الجيش اللبناني
برنامج الأغذية العالمي ووكالة التعاون الدولي الكورية يدعمان اللاجئين بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: الدولة المصرية صمدت أمام أزمات إقليمية ودولية متلاحقة

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قوة مصر لا ترتبط بشخص أو حكومة، وإنما تستند إلى دولة المؤسسات، مشددًا على أن استقرار الدولة المصرية يمثل عاملًا أساسيًا لاستقرار المنطقة بأكملها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن سر قوة مصر يكمن في عبقرية موقعها الجغرافي ومكانتها الاستراتيجية، التي جعلتها لاعبًا رئيسيًا في محيطها الإقليمي عبر مختلف المراحل التاريخية.

الأوضاع الاقتصادية العالمية

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية تحديات جسيمة ومتعددة، في مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتداعيات جائحة كورونا، فضلًا عن التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من أزمات إقليمية، من بينها الحرب في غزة والتوترات المرتبطة بإيران، وهو ما انعكس على الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.

مصطفى بكري مصر مؤسسات الحرب الروسية الأوكرانية بالاوضاع الإقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي

صبري نخنوخ - أرشيفية

النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

مدحت شلبي

هل يشارك الأهلي بدلًا من الزمالك في أفريقيا؟.. مدحت شلبي يرد

اجتماع الحكومة

قرار حكومي هام بشأن ترقيات الموظفين من يوليو وعلاوة بنسبة 5%

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

يبدأ بعد 16 يوم | جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

ترشيحاتنا

توروب

رسمياً.. الأهلي يعلن رحيل توروب بالتراضى

عادل مصطفى

رد فعل قوي من عادل مصطفى بعد رحيله عن الأهلي

المصري البورسعيدي

النادي المصري يتقدم بالشكر لـ بيراميدز على استضافة تدريبات الفريق الأول

بالصور

نوع من الخضروات رخيصة الثمن تحافظ على صحة القلب والعينين والمناعة.. احرص على تناولها

فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد

ليست آمنة كما نظن.. مكونات خفية في الزبادي والخبز تهدد قلبك دون أن تدري

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ليست الأدوية فقط.. عادة يومية بسيطة تحافظ على صحة كبار السن

التمارين الرياضية لا تقل أهمية عن الأدوية للحفاظ على صحة كبار السن
التمارين الرياضية لا تقل أهمية عن الأدوية للحفاظ على صحة كبار السن
التمارين الرياضية لا تقل أهمية عن الأدوية للحفاظ على صحة كبار السن

فيديو

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد