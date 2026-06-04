مصطفى بكري: الدولة المصرية صمدت أمام أزمات إقليمية ودولية متلاحقة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قوة مصر لا ترتبط بشخص أو حكومة، وإنما تستند إلى دولة المؤسسات، مشددًا على أن استقرار الدولة المصرية يمثل عاملًا أساسيًا لاستقرار المنطقة بأكملها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن سر قوة مصر يكمن في عبقرية موقعها الجغرافي ومكانتها الاستراتيجية، التي جعلتها لاعبًا رئيسيًا في محيطها الإقليمي عبر مختلف المراحل التاريخية.

الأوضاع الاقتصادية العالمية

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية تحديات جسيمة ومتعددة، في مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتداعيات جائحة كورونا، فضلًا عن التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من أزمات إقليمية، من بينها الحرب في غزة والتوترات المرتبطة بإيران، وهو ما انعكس على الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.