لمدة 4 ساعات .. انقطاع المياه عن 4 مناطق بمركز الغنايم في أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط عن إنقطاع المياه بعدد 4 مناطق بمركز الغنايم ، اليوم السبت، لمدة 4 ساعات، تبدأ من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 1 صباحًا، وذلك في إطار تنفيذ أعمال الغسيل الدوري لشبكات مياه الشرب.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن الانقطاع قد يؤثر على انتظام ضخ المياه بالمناطق التالية: (الغنايم شرق – الغنايم غرب – الغنايم بحري – الغنايم قبلي)، مناشدة المواطنين وأهالي تلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع المقررة.

وأكدت شركة مياه الشرب بأسيوط أن هذه الأعمال تأتي ضمن إجراءات الصيانة الدورية التي تستهدف رفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وضمان وصول مياه الشرب بجودة مناسبة وبشكل منتظم.

كما أشارت الشركة إلى توفير قنوات تواصل متعددة تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين وطلبات سيارات المياه في حالات الطوارئ، وذلك من خلال الخط الساخن (125)، أو الاتصال على رقم (01280733990)، بالإضافة إلى خدمة الواتس آب عبر رقم (01281565653)، مؤكدة حرصها على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات.