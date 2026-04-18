محافظ أسيوط: انتظام أعمال توريد القمح للصوامع والشون بإجمالي 1109 طن حتى الآن

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، انتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم 2026 بكافة مراكز وقرى المحافظة، داخل مواقع الاستلام والتخزين، في إطار خطة الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح المحافظ – في بيان – أن إجمالي الكميات الموردة من محصول القمح المحلي منذ بدء الموسم وحتى الآن بلغت 1109 طن، منها 863 طن تم توريدها لصوامع الشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، و246 طن للشركة المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب، لافتًا إلى استمرار أعمال التوريد بشكل منتظم وفقًا للضوابط المنظمة.

وأشار علوان إلى أن أعمال الحصاد مستمرة على مستوى المحافظة، حيث تم حصاد نحو 950 فدانًا من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام، والتي تبلغ 204 آلاف و932 فدان، مؤكدًا أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لتذليل أي معوقات قد تواجه المزارعين خلال عمليات الحصاد أو التوريد.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة استعدت مبكرًا لموسم الحصاد والتوريد، حيث تم تجهيز 28 موقعًا تخزينيًا ما بين صوامع وشون وهناجر موزعة على مستوى المراكز، لاستقبال الأقماح حتى منتصف أغسطس المقبل، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية لضمان الحفاظ على جودة المحصول.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق بين مديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة الزراعة ومديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين تواصل جهودها في متابعة أعمال التوريد ميدانيًا، من خلال لجان متخصصة تعمل على مدار الساعة، لضمان انتظام عملية الاستلام وتقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين، مشددًا على سرعة صرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة، بما يسهم في تشجيعهم على زيادة معدلات التوريد.

وأوضح المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم المزارعين وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم، سواء من خلال تحديد أسعار مجزية للأقماح أو تقديم التسهيلات اللازمة أثناء التوريد، بما يحقق مردودًا إيجابيًا على الإنتاجية ويسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية.

وفي سياق متصل، أشار علوان إلى استمرار انعقاد غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمديرية التموين، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات خاصة بمنظومة توريد القمح.

وأكد محافظ أسيوط أن العمل يجري بوتيرة منتظمة بكافة المواقع التخزينية، مع المتابعة اللحظية لأعمال الحصاد والتوريد، لضمان تحقيق المستهدف من الموسم الحالي ودعم منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة.