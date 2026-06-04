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أوراق هذا النبات تحميك من أخطر الأمراض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أوراق هذا النبات تحميك من أخطر الأمراض

الريحان
الريحان
اسماء محمد

تمتلك أوراق الريحان تأثيرات صحية عديدة تساعد في حماية الجسم من أخطر الأمراض سواء أم إضافتها للطعام أو الشراب.

ووفقا لموقع ويبمد نكشف لكم أهم فوائد أوراق الريحان.

 الحد من الإجهاد التأكسدي

 يحتوي الريحان الحلو على مركب يُسمى الأوجينول، بينما يحتوي الريحان الليموني والريحان الحامض على الليمونين.

 تُساعد هذه المضادات للأكسدة، إلى جانب مضادات أخرى مثل الأنثوسيانين والبيتا كاروتين، على مكافحة الجذور الحرة في الجسم التي قد تُؤدي إلى تلف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل والسكري.

تنظيم السكر في الدم

 تشير بعض الدراسات إلى أن إضافة الريحان إلى نظامك الغذائي قد يساعد في خفض مستويات السكر المرتفعة في الدم وتقليل الآثار طويلة المدى لارتفاع مستوى السكر في الدم.

الوقاية من أمراض القلب

يمكن لمادة الأوجينول الموجودة في الريحان أن تحجب قنوات الكالسيوم، مما قد يساعد على خفض ضغط الدم كما أن زيوتها العطرية تساعد على خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية ويحتوي الريحان على المغنيسيوم، الذي يُحسّن تدفق الدم عن طريق إرخاء العضلات والأوعية الدموية.

الريحان أوراق الريحان فوائد أوراق الريحان الإجهاد التأكسدي السكر السرطان

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