الطقس غدًا.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى تصل 43 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدًا الجمعة 5 يونيو 2026، طقسًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة إلى مائل للحرارة ليلاً، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس. ويأتي الطقس غدًا في ذروة الموجة الحارة التي تضرب البلاد.

ويبحث المواطنون عن تفاصيل الطقس غدًا للتخطيط لأنشطتهم اليومية، خاصة مع تزامن ارتفاع الحرارة مع يوم الجمعة وعطلة نهاية الأسبوع، حيث يفضل الكثيرون الخروج والتنزه، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.



الظواهر الجوية في الطقس غدًا

تشير توقعات الطقس غدًا إلى عدد من الظواهر الجوية التي يجب الانتباه إليها، وتشمل:

ارتفاع نسب الرطوبة: تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة.

الشبورة المائية: من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا.

فرص أمطار خفيفة: على بعض المناطق من محافظة الوادي الجديد، قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

نشاط رياح: تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

سحب منخفضة: فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

رياح قوية وبرق: قد يصاحب السحب الرعدية نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، مع احتمال ضربات البرق على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة في الطقس غدًا

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الطقس غدًا على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 36 درجة، الصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 32 درجة، الصغرى 22 درجة.

مطروح: العظمى 36 درجة، الصغرى 24 درجة.

سوهاج: العظمى 40 درجة، الصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 43 درجة، الصغرى 30 درجة.

أسوان: العظمى 42 درجة، الصغرى 29 درجة.



الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة

من أهم ما يميز الطقس غدًا هو ارتفاع نسب الرطوبة، حيث تؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.



هذا يعني أن المواطن في القاهرة قد يشعر أن الحرارة تصل إلى 37 أو 38 درجة رغم أن العظمى المسجلة هي 36 درجة فقط ويعود ذلك إلى أن الرطوبة العالية تقلل من قدرة الجسم على التبريد عبر التعرق، مما يزيد من الشعور بالإجهاد الحراري.

نصائح للتعامل مع الطقس غدًا

في ظل توقعات الطقس غدًا بارتفاع درجات الحرارة وشدة الرطوبة، نقدم للمواطنين مجموعة من النصائح المهمة:

شرب كميات وفيرة من الماء: بمعدل لا يقل عن 2-3 لتر يوميًا للتعويض عن فقدان السوائل.

تجنب التعرض المباشر للشمس: خاصة في فترات الذروة من الساعة 12 ظهرًا إلى 4 عصرًا.

ارتداء ملابس قطنية فاتحة: لأنها تعكس حرارة الشمس وتسمح بتهوية الجسم.

استخدام المظلات الشمسية: عند الخروج في فترات النهار.

عدم ترك الأطفال أو كبار السن في السيارات المغلقة: حتى لو لفترة قصيرة.

تأجيل الأنشطة الخارجية: إلى فترات المساء عندما تنخفض الحرارة.

القيادة بحذر صباحًا: بسبب الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق.

متابعة النشرات الجوية: أولاً بأول لمعرفة أي تحديثات طارئة عن الطقس غدًا.

الفئات الأكثر تضررًا من الطقس غدًا

خلال الطقس غدًا، تكون بعض الفئات أكثر عرضة للمخاطر الصحية، وتشمل:

كبار السن.

الأطفال الرضع والصغار.

أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط الدم - السكر - القلب).

العاملون في الأعمال المكشوفة (الزراعة - البناء - الباعة الجائلون).

الرياضيون الذين يمارسون نشاطهم في فترات النهار.



الفرق بين درجة الحرارة المسجلة والمحسوسة

من المهم عند متابعة الطقس غدًا فهم أن درجة الحرارة المسجلة في الظل تختلف عن الشعور الفعلي بهاـ، فمع ارتفاع نسب الرطوبة المتوقعة، يزداد الإحساس بالحرارة بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة إضافية لذا ينصح المواطنون بعدم الاعتماد فقط على قراءة الترمومتر، بل أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الإجهاد الحراري.

توقعات بانحسار الموجة الحارة

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانحسار تدريجيًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، حيث تعود إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية الأسبوع الجديد.



ويستمر الطقس غدًا ويوم السبت في ذروة الموجة الحارة، ثم تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا مع دخول الأسبوع.