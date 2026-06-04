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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جلال: النقد ضد بعثة المنتخب مبالغ فيه ولا يستند لحقائق

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران

أكد الناقد الرياضي أحمد جلال، أن الجدل المثار حول بعثة منتخب مصر وسفر 60 فردًا مع الفريق لا يستند إلى معلومات دقيقة، موضحًا أن من بين البعثة 26 لاعبًا، وأن مثل هذه الأعداد تُعد طبيعية مقارنة بمنتخبات كبرى في العالم.

وأشار احمد جلال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، إلى أن منتخب البرازيل على سبيل المثال يصل عدد بعثته إلى نحو 88 فردًا، فيما يضم منتخب المغرب عددًا كبيرًا من الصحفيين ضمن بعثاته في البطولات الكبرى، لافتًا إلى أن التعامل مع هذه الأحداث يتم وفق معايير احترافية تختلف من دولة لأخرى.

وأضاف أن الانتقادات الموجهة للبعثة في مصر غالبًا ما تكون مبالغًا فيها، قائلًا إن بعض الأصوات “تنبش في تفاصيل غير مهمة” رغم أن هناك عملًا منظمًا يتم على أعلى مستوى، مؤكدًا أن النقد مطلوب لكن يجب أن يكون مبنيًا على حقائق وليس على معلومات غير دقيقة.

وتطرق أحمد جلال إلى ما وصفه بـ“الكارثة التي لم ينتبه لها أحد”، موضحًا أن مخطط الأحمال البدنية لمنتخب مصر كان يعاني من أزمة تتعلق بتأشيرة خبير أرجنتيني الجنسية، والذي سبق له أن فشل في استخراج التأشيرة مرتين في بلده، ما كان يهدد بانقطاع عنصر أساسي في الجهاز الفني.

وأوضح أن هذا الخبير مسؤول عن وضع برامج الأحمال البدنية للاعبين طوال فترة المعسكر، مشيرًا إلى أن غيابه كان سيشكل خطرًا كبيرًا على المنتخب، وقد يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابات العضلية بين اللاعبين، مؤكدًا أن تدخلات إدارية سريعة من المهندس هاني أبو ريدة ساهمت في حل الأزمة وضمان سفره مع البعثة.

وأكد أن هذه التفاصيل تعكس حجم العمل الكبير داخل منظومة المنتخب، رغم أنها لا تحظى بالاهتمام الإعلامي الكافي مقارنة بالجدل الدائر حول أعداد البعثة.

وفي سياق متصل، أشار إلى وجود أزمة مشابهة في بعض المنتخبات الإفريقية، موضحًا أن منتخب جنوب إفريقيا واجه مشكلة في استخراج تأشيرات لنحو 20 فردًا من لاعبين وجهاز فني، وهو ما دفع باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى المطالبة بفتح تحقيق في الأمر واعتباره حالة من الفوضى التنظيمية التي تؤثر على المنتخبات.

منتخب مصر كأس العالم أمريكا بعثة المنتخب

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