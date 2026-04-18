شيرين تعود بـ عايزة أشكي .. والجمهور يربطها بتوقعات الفلك

أثار إعلان عودة النجمة شيرين عبد الوهاب بأغنية جديدة بعنوان “عايزة أشكي” تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ربط الجمهور بين هذا الحدث وتصريحات سابقة لخبيرة علم الطاقات والمشهد الفلكي وفاء حامد.

وقالت وفاء حامد في أحد البرامج التلفزيونية إن شيرين من مواليد برج الميزان، مشيرة إلى أنها مرت بفترة صعبة تأثرت خلالها بطاقة سلبية سواء على المستوى الشخصي أو من المحيطين بها، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن لديها بوادر عودة قوية واستعادة لمكانتها الفنية.

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الملحن عزيز الشافعي، عن طرح عمل غنائي جديد لشيرين يحمل عنوان “عايزة أشكي”، حيث نشر مقطع فيديو لها من داخل الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام" ما لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها عبر مواقع التواصل.

ويترقب جمهور شيرين عودتها الفنية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انتشار الفيديو الذي أعادها إلى الواجهة من جديد وأثار حالة من الحماس بين محبيها.