الصور الأولى لحريق مصنع غزل ومفروشات بالمحلة والدفع بـ 7سيارات مطافىء لإخماده

أصدر اللواء اسامه الهواري مدير أمن الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي الواء احمد ثروت دراز حكمدار مركز المحلة بسرعه الدفع بـ 7 سيارات مطافىء إضافية سعيا في إخماد نيران حريق مصنع غزل ومفروشات كبير بمنطقة شارع المستشار بمدينة المحلة حفاظا على ارواح وحياة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بسرعة التعاون مع الاجهزه التنفيذية للسيطرة علي الحريق وإخماد النيران والتأكد من سلامة كافة عمال المصنع وسكان المنازل المجاورة الأمرالذي تسببفي خسائر 5 ملايين جنيه.



تحرك أمني عاجل

وكانت منطقة شارع المستشار بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت منذ قليل اندلاع حريق هائل بمصنع غزل والنسيج إثر ماس كهربائي مفاجىء مما تسبب في تصاعد الأدخنه حتي عنان السماء وتم الدفع ب5 سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل داخل مصنع غزل والنسيج بمحيط المنطقة الصناعية بمنطقة شارع المستشار بنطاق دائرة القسم.

خسائر أولية 5 ملايين

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتم الدفع ب5 سيارات مطافىء و3 إسعاف لإغاثة المواطنين وتم السيطرة على الموقف قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.