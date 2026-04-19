حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد جدل السن ومقترح خفضها.. ماذا قال القانون الحالي عن الحضانة وشروطها؟

الحضانة
الحضانة
عبد الرحمن سرحان

في ظل الجدل الدائر حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، برزت خلال مناقشات برلمانية ومجتمعية مقترحات تتعلق بإعادة النظر في سن الحضانة وشروطها، حيث دعا عدد من النواب إلى خفض السن بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية والنفسية للأطفال.

وفي هذا السياق، اقترح بعض النواب تحديد سن الحضانة عند 9 سنوات للأبناء، وهو ما تبناه في مقترح النائب عمرو فهمي وحزب العدل، على أن يتم منح البنت الحق في الانتقال إلى الأب عند سن 15 سنة وفق رؤية حزب العدل، بينما طرح النائب عمرو فهمي سن 13 سنة للبنت كحد لانتقال الحضانة.

وتأتي هذه المقترحات في إطار نقاش أوسع حول إعادة تنظيم ملف الحضانة بما يحقق التوازن بين مصلحة الطفل وحقوق الوالدين، وهو الملف الذي يشهد جدلًا واسعًا داخل الأوساط التشريعية والمجتمعية.

وفي هذا الصدد، يستعرض القانون المصري الحالي المنظم لأحكام الحضانة، والصادر بالقانون رقم 20 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، الإطار القانوني المنظم لهذه المسألة.

فقد نصت المادة (20) من القانون على انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عامًا، مع منح القاضي سلطة تخيير الطفل بعد هذا السن بين البقاء في حضانة الحاضنة دون أجر حضانة حتى سن الرشد، أو حتى زواج الصغيرة، وفق ما يراه محققًا لمصلحته.

ويؤكد القانون أن الأم تأتي في مقدمة مستحقي الحضانة، باعتبارها الأكثر قدرة وحرصًا على رعاية الطفل، ويثبت لها هذا الحق سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد انتهائها، ما لم تتغير الظروف بما يضر بمصلحة الصغير، مع التأكيد على أن زواج الأم من أجنبي لا يسقط الحضانة تلقائيًا، وإنما يخضع لتقدير المحكمة وفق مصلحة الطفل.

وفي حال عدم توافر شروط الحضانة في الأم، ينتقل الحق وفق ترتيب قانوني محدد يبدأ بأم الأم، ثم أخت الأم، ثم أم الأب، ثم أخت الأب، ثم خالات الأم، ثم الجدات، إلى أن تنتقل الحضانة في حال عدم وجود نساء مؤهلات إلى العصبات من الرجال.

كما اشترط القانون في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة، وأمينة وقادرة على رعاية الطفل، وألا تكون متزوجة من أجنبي يضر بمصلحة الصغير، وألا يثبت عدم أمانتها أو امتناعها عن الحضانة دون مبرر في حالات معينة.

أما في ما يتعلق بانتقال الحضانة إلى الأب، فقد حدد القانون شروطًا أبرزها قدرته على تربية الطفل وتمتعه بحسن السيرة والأمانة، إلى جانب مراعاة ترتيب الحضانة وسقوط حق النساء وفق الحالات القانونية المحددة، مع التأكيد على أن يكون الأب محرمًا للمحضونة إذا كانت أنثى.

ويؤكد القانون في مجمله أن معيار “مصلحة الطفل” يظل هو الحاكم الأساسي في جميع قرارات الحضانة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة لنشأة الأطفال، بعيدًا عن أي تعقيدات أو خلافات أسرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

ايمان عز الدين

لو كانت عليكي يا بختك.. إيمان عز الدين توجه نصيحة عن قيمة دموع الرجل ومعانيها

هاني شاكر

بعد إصابة هاني شاكر.. هذه أبرز أسباب فشل التنفس

الكبدة

طريقة عمل الكبدة المشوية في المنزل بطعم شهي

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد