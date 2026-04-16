عصام عجاج: تغيير سن الحضانة ساهم في ارتفاع نسب الطلاق ووصلت 50%

أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن قانون الأحوال الشخصية موجود منذ عام 2000، وأن سن الحضانة الذي وصل إلى 15 سنة ليس له سند من الشريعة، ولذلك على المشرع وضع سن جديد للحضانة.

وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن سن الحضانة عندما كان 7 و9 سنوات كانت الأسرة مستقرة، وأن معدلات الطلاق كانت 2% خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أن سن الحضانة عندما أصبح 10 و12 سنة أصبحت معدلات الطلاق 15%، وأن سن الحضانة عندما أصبح 15 سنة وصلت حالات الطلاق إلى 50%، وأن الشيء الذي يكسر الرجل هو أولاده، وأن السيدات تستغل هذا الأمر.

وأشار إلى أن تربية الأولاد يجب أن تكون بين الأب والأم حتى يخرج الأطفال بحالة نفسية جيدة، ولا تنتشر المشكلات.

وتابع: "العيلة زمان اللي كان فيها بنت مطلقة كانت أشبه بالعار، لكن في الفترة الأخيرة هناك حفلات للطلاق، وعلى الجميع العودة للدين لتقليل حالات الطلاق، وأنه إذا الإيمان ضاع فلا أمان".