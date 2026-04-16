توك شو

استحداث مواد للطلاق بالمسيحية .. والسيدة مثل الرجل في الإرث | جبرائيل يعلن التفاصيل

البهى عمرو

أكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق والمحامي بالنقض، أن أهم البنود التي سيحدث بها تعديل في قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسيحيين هو استحداث مواد للطلاق لم تكن موجودة في القانون الحالي.

وأضاف نجيب جبرائيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن القانون الجديد سيكون به التطليق للهجر لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والتطليق للإلحاد، والتطليق للإصابة بمرض الإيدز، والتطليق للزنا الحكمي، وأن هناك توسعًا في إثبات الزنا الحكمي.

وأوضح أنه في حالة وجود خطابات غرامية أو فيديوهات أو أي شيء يدل على وجود خيانة زوجية، فذلك يُعد من الأدلة، مشيرًا إلى أن هناك توسعًا في الطلاق في حالة العجز الجنسي أو الغش بالنسبة للزوجة فيما يخص كونها بكرًا.

ولفت إلى أن القانون الجديد توسع في كل ما يدل على الغش، موضحًا أن الشخص الذي يتزوج من فتاة ويدّعي أنه حاصل على شهادة دكتوراه أو أي شهادة، ثم يثبت بعد الزواج أنه لم يحصل على هذا المؤهل، يُعد ذلك غشًا، ويحق للطرف الآخر المطالبة بالطلاق، لأن قاعدة “الغش يفسد كل شيء” تنطبق في هذه الحالة.

وأشار إلى أن القوانين الجديدة ستجعل ميراث الزوجة مثل ميراث الزوج، لأن القانون الحالي يجعل ميراث الزوجة نصف ميراث الزوج.

