كشف نفسي قبل منح الحضانة.. برلمانية تقترح رؤية لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

كشفت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن أهم ملامح رؤيتها لقانون الأحوال الشخصية للمسيحين.

و أشارت" سعيد “ في تصريح خاص لـ” صدى البلد" إلى ضرورة إعادة النظر في قواعد ترتيب الحضانة، بحيث لا تمنح لأي طرف إلا بعد إجراء كشف وتقييم نفسي دقيق يضمن تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وحمايته.

و أوضحت عضو النواب على أن هذا التوجه يأتي في إطار صياغة قانون أكثر توازنًا وعدالة، يراعي حقوق الأطفال ويحفظ استقرارهم النفسي والاجتماعي في حالات الانفصال.

وطالبت بضرورة عقد حوار مجتمعي شامل يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى قانون متوازن يحقق العدالة ويحفظ الحقوق، موضحة أن القانون يجب أن يرسخ لمبدأ العدالة الناجزة، مع مراعاة حالات الانفصال بشكل يضمن الحفاظ على حقوق الأطفال وعدم الإضرار بأي طرف.

كما أضافت “ سعيد” أن الرؤية يجب أن تتضمن حماية المرأة من جميع أشكال العنف المادي والنفسي، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم المعيلات لمساندتهن في مواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية .