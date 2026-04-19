التأمين الصحي الشامل: تدخلات دقيقة لحالات معقدة في 6 محافظات.. علاج أورام وزرع نخاع

تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل دورها في دعم وتمويل الرعاية الصحية المتقدمة، والتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة وفق أحدث المعايير الطبية.

وذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز منظومة صحية متكاملة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية، وتكفل حق كل مواطن في الحصول على خدمات طبية آمنة وعالية الجودة.

وخلال شهر فبراير 2026، واصلت منظومة التأمين الصحي الشامل تحقيق العديد من قصص النجاح الطبية والإنسانية في محافظات التطبيق، من خلال تقديم تدخلات دقيقة وعلاج حالات معقدة، وتوفير التغطية المالية الكاملة أو الجزئية للعلاج، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن ما تحقق من قصص نجاح خلال شهر فبراير يعكس قدرة المنظومة على إحداث تأثير حقيقي في حياة المواطنين، من خلال توفير تدخلات طبية متقدمة والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وعالية الجودة.

تعزيز كفاءة المنظومة والتوسع

وأضافت أن الهيئة مستمرة في تعزيز كفاءة المنظومة والتوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية، إلى جانب تنمية الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في إتاحة خدمات طبية متكاملة ومستدامة لجميع المواطنين، مشيرةً إلى أن الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين في إطار التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الخدمة الصحية لكل مواطن دون تمييز.

الإسماعيلية.. إعادة الأمل لمريض يعاني من ورم بقاع الجمجمة

وفي هذا السياق، نجحت المنظومة في محافظة الإسماعيلية في إعادة الأمل لمريض (أ. ع) يبلغ من العمر 46 عامًا، كان يعاني من ورم مرتجع بقاع الجمجمة، حيث تم تقديم العلاج الإشعاعي التجسيمي باستخدام تقنية (SBRT) بالتنسيق مع أحد المراكز الطبية المتخصصة، مع تطبيق أعلى معايير الدقة والأمان في التخطيط العلاجي.

كما تم علاج شاب (ش. ع) يبلغ من العمر 21 عامًا كان يعاني من قرنية مخروطية، من خلال إجراء عملية دقيقة لتركيب حلقات داخل القرنية، أسهمت في تحسين مستوى الإبصار بشكل ملحوظ. وقد تحمّلت المنظومة كامل تكلفة الحالة الأولى، بينما ساهم المريض في الحالة الثانية بمساهمة رمزية.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد عبد الجواد، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، أن هذه الحالات تعكس كفاءة المنظومة في التعامل مع الحالات الدقيقة، وسرعة التنسيق مع مقدمي الخدمة لتوفير التدخلات العلاجية المتقدمة في التوقيت المناسب.

السويس.. إنقاذ شاب من العمى بعد اختراق جسم معدني للعين

وفي محافظة السويس، نجحت المنظومة في إنقاذ عين شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، تعرض لإصابة خطيرة إثر حادث أدى إلى اختراق جسم معدني للعين اليمنى حتى منطقة الأذن، كادت أن تفقده النظر تمامًا، حيث تم التعامل الفوري مع الحالة وإجراء تدخل جراحي دقيق أسهم في الحفاظ على العين وسلامتها، في نموذج يعكس جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة في اللحظات الحرجة.

وأكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، أن سرعة الاستجابة والتدخل في مثل هذه الحالات تمثل أحد أهم مؤشرات نجاح المنظومة، مشيرًا إلى استمرار العمل على رفع كفاءة الخدمات الطبية وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والمعقدة.

جنوب سيناء.. زرع نخاع لطفلة 5 سنوات دون تحمل أعباء مالية

وفي محافظة جنوب سيناء، نجحت المنظومة في علاج طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها، كانت تحتاج إلى إجراء عملية زراعة نخاع ذاتي، وهي من العمليات ذات التكلفة المرتفعة، وعلى الفور صدرت التوجيهات بسرعة تحويل الطفلة إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة المتعاقدة مع الهيئة، حيث أُجريت العملية بنجاح كامل، مع تحمّل الهيئة تكلفة العلاج بنسبة 100%، دون تحميل الأسرة أي أعباء مالية، لتعود الحياة إلى طبيعتها بالنسبة للطفلة وأسرتها.

وأوضح الدكتور طارق عز الدين، مدير فرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، أن المنظومة تضع دعم الحالات الحرجة والأطفال على رأس أولوياتها، مع ضمان توفير التمويل اللازم لإجراء التدخلات الطبية عالية التكلفة دون تأخير.

أسوان.. تدخلات دقيقة داخل مراكز متخصصة متعاقدة مع المنظومة

وفي محافظة أسوان، تم إجراء عدد من التدخلات الجراحية الدقيقة في مجال جراحات العيون، شملت علاج حالات عتامة القرنية والقرنية المخروطية لعدد من المرضى.

الحالة الأولى لمريضة مُسنة (ث. أ)، حيث تم التنسيق الكامل وإجراء العملية بنجاح داخل إحدى المستشفيات الكبرى المتعاقدة مع المنظومة.

والحالة الثانية لمريضة (ن. ح) تبلغ 69 عامًا، تعاني أيضًا من عتامة بقرنية العين، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والطبية دون معوقات، وإجراء العملية بنجاح داخل مستشفى سوهاج الجامعي.

أما الحالة الثالثة، فكانت لمريض شاب (م. ج) يبلغ من العمر 26 عامًا، أجرى عملية لعلاج القرنية المخروطية، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز طبية متخصصة في عدة محافظات، بما أسهم في نجاح العملية وتحسن حالته الصحية بشكل ملحوظ.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، أن هذه النجاحات تعكس فاعلية منظومة الإحالة والتنسيق بين مقدمي الخدمة، بما يضمن حصول المرضى على العلاج المناسب في الوقت المناسب.

الأقصر.. تركيب منظم ضربات القلب لمريض واستكمال علاجه بمستشفى مجدي يعقوب

وفي محافظة الأقصر، شهدت المنظومة إجراء تدخلات متقدمة لعلاج أمراض القلب، شملت قسطرة علاجية لحالات الانسداد المزمن للشرايين التاجية، إلى جانب تركيب جهاز منظم ضربات القلب لأحد المرضى، بالتوازي مع استكمال علاجه بمستشفى مجدي يعقوب لأمراض القلب بأسوان، وهو ما أسهم في تحسين حالته الصحية واستعادة قدرته على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وأشارت الدكتورة رحاب علي عبد الوهاب، مدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر، إلى أن التوسع في تقديم الخدمات التخصصية داخل وخارج المحافظة يعكس تطور قدرات المنظومة، وحرصها على توفير أحدث سبل العلاج للمنتفعين.

بورسعيد.. إنقاذ حياة طفل حديث الولادة يعاني من عيب خلقي

وفي محافظة بورسعيد، استمرت المنظومة في تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للحالات المرضية المختلفة، حيث تم التعامل مع حالات أورام، وإجراء جراحات دقيقة باستخدام المناظير، إلى جانب التدخل السريع لإنقاذ طفل حديث الولادة يعاني من عيب خلقي بمجرى البول، حيث تم نقله على الفور إلى مستشفى مجمع الجلاء الطبي للطوارئ، وإجراء العملية بنجاح لإصلاح العيب الخلقي وإنقاذ حياة الطفل، بما يعكس كفاءة المنظومة في التعامل مع مختلف الحالات الطبية.

وأكد الدكتور محمد السباعي، مدير فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، أن استمرار تقديم هذه الخدمات يعكس ثقة المواطنين في المنظومة، وقدرتها على توفير رعاية صحية متكاملة دون تحميل المرضى أعباء مالية.

وتؤكد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن هذه النماذج تمثل قصصًا حقيقية لنجاح المنظومة في تقديم خدمات صحية متقدمة، والتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، إلى جانب دورها في حماية المواطنين من الأعباء المالية، بما يدعم تحقيق أهداف الدولة في بناء نظام صحي شامل ومستدام يضع صحة المواطن في مقدمة أولوياته.