انهيار ابنة علي الحجار على الهواء.. اتهامات قاسية وطلب صادم من المتابعين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منسوب إلى بثينة، ابنة المطرب علي الحجار، ظهرت خلاله في حالة من الغضب والانفعال، متحدثة عن معاناتها من ظروف معيشية صعبة.

وخلال الفيديو، اشتكت بثينة من عدم توفر الطعام، مؤكدة أنها لم تتناول سوى “بقسماط” على مدار يومين، ووجهت اللوم إلى والدها، معتبرة أنه السبب فيما وصلت إليه، كما تساءلت عن وضعها في ظل كونه شخصية معروفة.

وأشارت إلى أنها لا تعاني بمفردها، بل تعيش نفس الظروف مع القطط التي ترعاها، مطالبة متابعيها بمهاجمة والدها عبر حساباته على مواقع التواصل، بل ودعت إلى استخدام حسابات وهمية لتنفيذ ذلك.

