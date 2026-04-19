شحن عداد الكهرباء بخصم 50%.. تفاصيل هامة

اشحن عداد الكهرباء بخصم 50%.. رسالة انتشرت في الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيادة أسعار الكهرباء للعدادات الكودية تحديدا، عن طريق روابط وتطبيقات على منصات التواصل الاجتماعي (خاصة واتساب وفيسبوك)، تدعي قدرتها على شحن كروت الكهرباء بخصومات كبيرة أو توفير ميزات وهمية.

مخاطر الضغط على روابط شحن العداد غير الرسمية

وكشف قسم هندسة عدادات شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أن هذه الأدوات هي "فخ" رقمي، فلو وصلك رابط على "واتساب" "اشحن بخصم 50%" أو "تطبيق جديد لشحن العداد مجاناً"، احذفه فوراً، ولا تضغط على أي رابط مجهول، ولا تقم بتحميل أي تطبيق (APK) من خارج متجر التطبيقات الرسمي (Google Play - App Store).

ومن أهم المخاطر التي يتعرض لها صاحب العداد بمجرد الضغط على الرابط:

- تلف شريحة الكارت (NFC) نهائياً.

- التطبيقات غير الرسمية تقوم بإرسال أوامر برمجية خاطئة لشريحة الكارت أثناء محاولة الشحن. هذا لا يؤدي فقط لفشل الشحنة، بل قد يسبب تلفاً في الشريحة المغناطيسية، ما يجعل الكارت غير صالح للاستخدام، ويجبرك على التوجه لشركة الكهرباء لاستخراج كارت "بدل تالف" ودفع رسوم إضافية.

- ضياع الرصيد بمجرد إدخال بيانات الكارت يتم خصم المبلغ من المحفظة أو الحساب البنكي، لكن الشحنة لا تصل للعداد أبداً.

بالإضافة إلى ذلك، قد تتسبب هذه التطبيقات في مسح الرصيد "الموجود أصلاً" على الكارت نتيجة التلاعب بالبيانات المسجلة عليه.

- سرقة البيانات البنكية والشخصية.

تطلب هذه المواقع إدخال أرقام الفيزا، الرقم السري (CVV)، وبيانات شخصية.

هذه المعلومات تُستخدم فوراً في عمليات قرصنة وسحب مبالغ من الحسابات البنكية.

طريقة شحن العداد بأمان

الدولة وفرت طرقاً رسمية، آمنة، ومشفرة تماماً، لا تستخدم غير هذه الوسائل:

تطبيقات الموبايل المعتمدة (بتقنية NFC):

- تطبيق "سهل" (Sahl).

- تطبيق "خالص" (Khales).

- تطبيق "ماي فوري" (MyFawry).

- المحافظ الإلكترونية الرسمية:

تطبيقات البنوك الرسمية (مثل BM Wallet، CIB، إلخ).

- محافظ شركات الاتصالات (فودافون كاش، أورانج كاش، اتصالات كاش، وي باي).

▪️نقاط البيع المعتمدة:

ماكينات (فوري، أمان، مصاري، Bee، ضامن) المتوفرة في المحلات التجارية.

▪️مراكز الشحن: التابعة لشركات توزيع الكهرباء في منطقتك.