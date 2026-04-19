«مكوناتك الجسمانية كانت غلط».. بشير التابعي يفتح النار على أحمد بلال بسبب ناصر منسي

انتقد بشير التابعي، نجم الكرة المصرية السابق، تصريحات أحمد بلال الأخيرة ضد ناصر منسي، مهاجم الزمالك.

وقال التابعي، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو": "ناصر منسي حتى لو كانت رجله مقطوعة، بما يقدمه فهو أفضل مهاجم في مصر، وأنا أرفض تمامًا ما قاله أحمد بلال عنه".

وأضاف: "أحمد بلال كان مهاجمًا جيدًا، رغم أن مكوناته الجسمانية لا توحي بذلك، وكان يجب على مجلس الزمالك أن يخرج للدفاع عن ناصر منسي بعد الهجوم عليه".

وتابع: "مجلس الزمالك لا يجرؤ على فعل ما فعله الأهلي في أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري المصري".