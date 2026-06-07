جالي اكتئاب وأخدت حقن مونجارو.. غادة عادل تكشف تفاصيل تجربتها مع التخسيس والفيلر

كشفت الفنانة غادة عادل عن تفاصيل تجربتها مع زيادة الوزن خلال فترة سابقة، والضغوط النفسية التي مرت بها بسبب ذلك، إلى جانب قرارها استخدام حقن “مونجارو” ضمن رحلة خسارة الوزن بعد استشارة طبية.

تجربة غادة عادل مع التخسيس

وقالت غادة عادل، خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة”، المذاع عبر قناة دي ام سي ، إنها كانت تحب الطعام بشكل كبير، وتعتبره من أهم متع حياتها، لكنها وصلت إلى وزن 77 كيلوغرامًا، وهو ما تسبب لها في حالة نفسية صعبة وصلت إلى حد الشعور بالاكتئاب وعدم الرغبة في رؤية نفسها.

وأضافت أنها تلقت نصيحة باستخدام حقن “مونجارو” في البداية، لكنها ترددت قبل اتخاذ القرار، ثم توجهت إلى طبيب مختص أجرى لها مجموعة من التحاليل الطبية، وأكد لها أن حالتها تسمح باستخدام الحقن.

روتين غادة عادل للحفاظ على الوزن المثالي

وأوضحت أنها تمكنت من الوصول إلى وزن 61 كيلوغرامًا خلال 3 أشهر، بالتزامن مع ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي بكميات أقل، مؤكدة أن التجربة كانت جزءًا من رحلة استعادة التوازن الصحي والنفسي لديها.