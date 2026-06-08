الأردن يجدد التحذير من انتهاك أجوائه ويؤكد جاهزية قواته المسلحة

أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أن أجواء المملكة تعرضت، مساء الأحد، لاختراق بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في الإقليم.

وقال المومني، في منشور عبر منصة "إكس"، إن مديرية الأمن العام فعّلت صافرات الإنذار عقب رصد الصواريخ، مشيرا إلى أنها ستواصل تزويد المواطنين والمقيمين بالإرشادات والمعلومات اللازمة أولاً بأول.

وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية تتابع المستجدات الإقليمية عن كثب، وتؤدي واجباتها وتسخر جميع إمكاناتها وجهودها لحماية الوطن وممتلكاته والحفاظ على أمن المملكة وسلامة مواطنيها.

وجدد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية التحذير من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان، مؤكدا أن الأردن لن يسمح بأن يكون ساحة حرب لأي جهة أو طرف.