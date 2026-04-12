إبراهيم عبدالجواد يدافع عن ناصر منسي بعد تصريحات أحمد بلال

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي تصريحات أحمد بلال مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بشأن ناصر منسي لاعب نادي الزمالك.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : “تصريحات أحمد بلال عن ناصر منسي لا تليق.. الأولى من مهاجم سابق أن يشيد بأفضل مهاجم مصري في الدوري، وأنه يستحق التواجد في كأس العالم.. ناصر منسي مهاجم مميز وقدوة لجميع اللاعبين بإصراره وأدائه وتأثيره مع الزمالك.. الشخصيات المحترمة زي ناصر منسي هي أكثر الناس التي تستحق الإشادة والدعم”.



كان أحمد بلال لاعب الأهلي السابق، قد صرح بأن ناصر منسي لاعب الزمالك قدراته متواضعة «على قده»، وإن بعض التوصيفات والمبالغات في تقييم اللاعبين غير منطقية «ايه اللي جاب القلعة جمب البحر.

وأضاف: عندما يكون ناصر منسي الأسطورة «يبقى على الدوري السلام».