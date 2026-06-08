قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعامل عادل وآمن.. 7 حقوق أساسية للمواطن عند شراء السلع والخدمات
كيا تقدم سيلتوس 2027 المحدثة وهذا سعرها عالميًا| صور
أزمة الاستقالة تهز مهرجان الإسكندرية السينمائي.. الأمير أباظة: تغيير سياسات
30 ألف شقة مع إمكانية التمليك.. مواصفات وحدات الإيجار من وزارة الإسكان
إيران تتوعد برد ساحق.. طهران تربط ضرباتها لإسرائيل بالدفاع عن لبنان وتعلن تعليق الرحلات الجوية
واشنطن تطلب الانتظار.. رسالة أمريكية مفاجئة لإسرائيل بشأن الرد على إيران
أمريكا.. إصابة تسعة أشخاص في إطلاق نار قرب مقر إقامة منتخب إنجلترا
دعاء الامتحان لأبنائي.. أجمل الأدعية لتوفيق الأبناء والنجاح في الاختبارات
هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب
سعر الدولار اليوم 8 يونيو 2026 في البنوك المصرية
العراق يغلق الأجواء الجوية 72 ساعة.. وينفي سقوط طائرة مدنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نادية شكري تكشف المعيار الأهم في اختيار أدوارها: التأثير أهم من عدد المشاهد |خاص

نادية شكري
نادية شكري
تقى الجيزاوي

تحدثت الفنانة نادية شكري عن أسباب قلة مشاركاتها الفنية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن طبيعة العمل في الوسط الفني تغيرت بشكل كبير مع انتشار مكاتب الكاستينج واعتماد الكثير من الأعمال عليها في ترشيح الفنانين.

وقالت نادية شكري فى تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، إن اختيارات الفنانين لم تعد تتم بنفس الشكل المتبع في السابق، موضحة أن مكاتب الكاستينج أصبحت تلعب دورًا مهمًا في ترشيحات الأعمال الفنية خلال الفترة الحالية.

وأكدت أن غيابها النسبي عن الأعمال الفنية لا يرتبط بحجم الأدوار المعروضة، مشيرة إلى أن معيارها الأساسي هو تأثير الشخصية داخل العمل وليس عدد المشاهد.

وأضافت أن الدور القوي قد يترك أثرًا أكبر لدى الجمهور حتى لو كان ظهوره محدودًا، مستشهدة ببعض الأعمال التي شاركت فيها وحققت صدى واسعًا رغم مساحة الدور الصغيرة.

وأوضحت أن الفنان في النهاية يبحث عن عمل يضيف إلى تاريخه الفني ويترك بصمة لدى المشاهد، مؤكدة أن قوة الدور وتأثيره يظلان أهم من حجمه على الشاشة.

نادية شكري تتحدث عن مشاركتها فى مسلسل ورد على فل وياسمين 

وكانت كشفت الفنانة نادية شكري تفاصيل مشاركتها فى مسلسل «ورد على فل وياسمين» الذى يعرض حاليا على منصة شاهد ،  مؤكدة أن الرسالة الإنسانية وراء الشخصية كانت السبب الرئيسي الذي دفعها للمشاركة  فى العمل.

نادية شكري: الرسالة من الدور هى أللى جذبتنى للمشاركة

وقالت نادية شكري في تصريح خاص لموقع«صدى البلد» إنها جسدت خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة مسنة تعاني من العجز وتجلس على كرسي متحرك، رغم أنها كانت في الماضي سيدة نشيطة وتعمل إعلامية وتهتم بنفسها ومظهرها.

وأضافت أن ما جذبها للدور لم يكن حجم المشاهد وإنما الرسالة التي قدمها ، موضحة: «العمل بيوجه رسالة مهمة لكل الأبناء والشباب وهي ضرورة الاهتمام بالآباء والأمهات وعدم إعطاء إحساس لهما بأنهم كبروا أو أصبحوا خارج دائرة الحياة».

وتابعت: «مش المقصود الاهتمام الصحي أو المادي بس لكن كمان الاهتمام النفسي والمعنوي، وإنهم يفضلوا حاسين إنهم لسه مهمين وحلوين، ويهتموا بنفسهم ويعيشوا حياتهم بشكل طبيعي مش انهم كبروا».

أبطال مسلسل ورد على فل وياسمين

مسلسل ورد على فل وياسمين من بطولة صبا مبارك، أحمد عبد الوهاب، ميمي جمال، وليد فواز، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل ورد على فل وياسمين

تدور أحداث المسلسل، حول شخصين من خلفيات متنافرة، يلتقيان ويقعان في الحب في مرحلة حرجة من حياتهما، “إلهام” الكوافيرة المُطلقة التي ترعى ابنها وأمها وتعيش حياة فوضوية، و"طارق" طبيب التحاليل الذي يعيش في عالم يحده أبوه وأمه وعمله ودراسته وتجاربه وأحلامه الطفولية. 

نادية شكري مسلسل ورد على فل وياسمين اعمال نادية شكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

زيادة المعاشات 2026

رسمياً أول يوليو.. نسبة زيادة المعاشات السنوية2026

زيادة كبيرة.. نص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي

إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة

المعاشات

بزيادة 7%.. تفاصيل تعديلات «التأمينات والمعاشات» بعد تصديق الرئيس

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المعاشات

حل المشاكل .. برلماني يزف أخبارا سارة لأصحاب المعاشات

أرشيفية

بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا

موعد صرف مرتبات يونيو2026

هل تُصرف مرتبات يونيو 2026 بالزيادة الجديدة؟.. قرار رسمي

ترشيحاتنا

المهندس محمد مصطفى كشر

برلماني: جولة مدبولي بالإسكندرية تؤكد نجاح الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية

وزير المالية فى لقاء بحزب مستقبل وطن

وزير المالية: خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى 5%

مجلس النواب

عربية النواب: اعتداء إيران على الكويت والبحرين خرق سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

بالصور

وفاة الممثل البريطاني باتريك جودفري نجم Ever After عن عمر ناهز 93 عامًا

باتريك جودفري
باتريك جودفري
باتريك جودفري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد