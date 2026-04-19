وكيل صحة الشيوخ: السرطان ثاني سبب للوفاة في مصر بنسبة 14.7%

كشف النائب حسين خضير، وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عن مؤشرات مقلقة بشأن انتشار مرض السرطان في مصر، مؤكدًا أنه يعد ثاني أسباب الوفاة بعد أمراض القلب.

وأوضح أن عدد الحالات الجديدة المسجلة بلغ نحو 150,578 حالة خلال عام 2022، بمعدل إصابة 166.1 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 95,275 حالة، بمعدل 107.7 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وأشار إلى أن السرطان مسؤول عن نحو 14.7% من إجمالي الوفيات في مصر، مع وجود أكثر من 366 ألف حالة تحتاج إلى متابعة وعلاج مستمر، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على المنظومة الصحية.

وأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ان سرطان الكبد يتصدر قائمة أكثر السرطانات شيوعًا في مصر بنحو 27,946 حالة (18.6%)، يليه سرطان الثدي بـ26,845 حالة (17.8%)، ثم سرطان المثانة، إلى جانب سرطانات الرئة والبروستاتا والأورام الليمفاوية.

وأضاف أن سرطان الكبد هو الأكثر انتشارًا بين الرجال، بينما يتصدر سرطان الثدي حالات الإصابة بين النساء بنسبة 34.9%، ما يعكس الحاجة إلى تكثيف جهود الكشف المبكر.