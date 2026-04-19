مدير أمن الغربية يباشر نقل 10 حالات مصابة في حريق مصنع غزل بالمحلة وإجراء عمليات التبريد

شهدت منطقة شارع المستشار بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل وصول اللواء اسامه الهوارى مدير أمن الغربية وعدد من القيادات التنفيذية لمباشرة نقل 10 حالات مصابة بالاختناق بسبب حريق مصنع غزل ومفروشات بالمنطقة الصناعية والتأكد من إتمام كافة عمليات التبريد لكافة أجزاء مصنع حفاظا علي أرواح وحياة المواطنين.

وصول مدير أمن الغربية

في المقابل نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل في إجراء عمليات التبريد بأجزاء مصنع الهواري للغزل والمفروشات المحترق إثر ماس كهربائي باستخدام المواد الرغوية بعدما تم رفع عدد سيارات وفناطيس مياه إلي 9 سيارات علي الاكثر إثر ماس كهربائي مفاجىء .

إصابة 10 اشخاص



واستمرت عمليات الاخماد من جهة رجال المطافئ إلي نحو ساعتين علي الأكثر وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين أرواح وحياة المارة بالشارع .

في المقابل أصدر اللواء اسامه الهواري مدير أمن الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي الواء احمد ثروت دراز حكمدار مركز المحلة بسرعه الدفع ب9 سيارات مطافئ إضافية سعيا في إخماد نيران حريق مصنع غزل ومفروشات كبير بمنطقة شارع المستشار بمدينة المحلة حفاظا على أرواح وحياة المواطنين.

تحرك أمني

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بسرعة التعاون مع الأجهزة التنفيذية للسيطرة علي الحريق وإخماد النيران والتأكد من سلامة كافة عمال المصنع وسكان المنازل المجاورة.





وكانت منطقة شارع المستشار بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت منذ قليل اندلاع حريق هائل بمصنع غزل والنسيج إثر ماس كهربائي مفاجئ مما تسبب في تصاعد الأدخنة حتي عنان السماء وتم الدفع ب9 سيارات مطافئ لإخماد نيران الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

سبب حريق مصنع غزل المحلة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول اندلاع حريق هائل داخل مصنع غزل والنسيج بمحيط المنطقة الصناعية بمنطقة شارع المستشار بنطاق دائرة القسم.

الدفع بقوات الحماية المدنية

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتم الدفع ب9 سيارات مطافئ و3 إسعاف لإغاثة المواطنين وتم السيطرة على الموقف قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.