مشاجرة محكمة طنطا| الزوجة: عليه إيصالات أمانة.. والزوج: طردتني من البيت| صور

أعلنت الزوجة المتهمة بالاعتداء علي زوجها في واقعة محكمة طنطا في تصريحات صحفية أن زوجها والد ابنائها غير مسئول ويتنصل من الإنفاق علي أبنائهما في مراحل التعليم الجامعي والإعدادي.



كما أوضحت الزوجة عن تعرضها للنصب من جهه زوجه بعدما رفض سداد ايصالين أمانة بقيمة 10 آلاف و 15 آلاف علي حد قولها من قيمة مديونيات مصروفات سداد نفقة الأبناء الدراسية .

تفاصيل الواقعة

من جهته أكد الزوج المعتدي عليه في الواقعة أن زوجته انهالت عليه ضربا، مضيفا: "طردتني من البيت وحرمتني من أبنائي وبناتي وعاوز حقي بالقانون وتتهمني من التملص من الانفاق علي عيالي".



أفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية بأن الاجهزه الامنية بدائرة قسم أول طنطا نجحت في ضبط الزوجين طرفي مشاجرة داخل دائرة العدالة بمجمع محاكم طنطا بسبب خلافات أسرية بينهما في أوائل شهر إبريل الجاري وتم عرضهما علي جهات التحقيق بالنيابة العامة .

سقوط الزوجين



وأضاف المسؤول الأمني أن الزوجين طرفي مشاجرة تراشقا بالألفاظ النابية والأيدي بسبب عدم سداد الزوجه نفقة أبنائها واعطاءها إيصال أمانة دون سداده .

وأشار المسئول الأمني إلى أن الزوجين طرفي نزاع قائم بالجهات التحقيقات بالنيابة العامة بسبب الخلاف المالي القائم بينهما بسبب نفقات أفراد الأسرة الخاصة بهما .

وكانت ساحة محكمة طنطا في محافظة الغربية شهدت تعدي زوجة على زوجها أثناء جلسة، وتم ضبطهما وتحرير محضر، قبل إخلاء سبيلهما على ذمة القضية.

خلافات أسرية



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تعدي زوجه علي طليقها بنطاق دائرة القسم.

وجاءت تفاصيل الواقعة أن الزوج وقّع إيصال أمانة بـ10 آلاف جنيه بدل المؤخر، واتهم زوجته بمنعه من دخول المنزل لمدة 3 سنوات، قبل ظهور إيصال آخر بـ15 ألف جنيه، أثبت الطب الشرعي عدم صحته.

تفاصيل التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن الخلاف تصاعد داخل المحكمة، حيث تعـدت الزوجة على زوجها بالـضرب، وتدخل الحرس لفض الواقعة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.