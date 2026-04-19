الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات الأحد

الدولار
الدولار
آية الجارحي

  تراجعت أسعار صرف الدولار اليوم الاحد 19-4-2026،  في ختام تعاملات في جميع البنوك العاملة في مصر 

آخر تحديث لسعر الدولار

أسعار الدولار اليوم الأحد

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الأحد في ختام تعاملات.

  سعر الدولار في بنك نكست 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان  51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.  

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد  51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع. 

  سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي  51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

 سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي  51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في بنك الاسكندرية  51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 

 سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.  

 سعر الدولار في ميد بنك  51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك قناة السويس  51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر   51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع. 

  سعر الدولار في المصرف العربي   51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في أبوظبي الاسلامي   51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار امام الجنيه 

 

  سعر الدولار في بنك فيصل  51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في البنك المصري الخلجي  51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك البركة   51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري   51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الامارات دبي   51.55 جنيه للشراء و51.65 جنيه للبيع.               

الدولار أسعار صرف الدولار اليوم بنك مصر البنك الاهلي المصري سعر الدولار امام الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه آخر تحديث لسعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

أرشيفي

إعلام إيراني: طهران مستعدة لاستئناف المواجهة وباب المندب وأرامكو سيدخلان نطاق المعركة

أرشيفية

النقد الدولي يشير إلى نمو التضخم في الولايات المتحدة على خلفية العملية الإيرانية

جيش الاحتلال - أرشيفي

جيش الاحتلال يزعم مقتل مسلح تجاوز خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد