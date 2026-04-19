تراجع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات الأحد

تراجعت أسعار صرف الدولار اليوم الاحد 19-4-2026، في ختام تعاملات في جميع البنوك العاملة في مصر

سعر الدولار في بنك نكست 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الاسلامي 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخلجي 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الامارات دبي 51.55 جنيه للشراء و51.65 جنيه للبيع.