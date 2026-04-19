مرسي مطروح تدفع بسيارة المركز التكنولوجي المتنقل لاستلام ملفات التقنين والتصالح بشمس الحكمة

تابع اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح استقبال طلبات التقنين للمواطنين بقرية شمس الحكمة مع تواجد سيارة المركز التكنولوجي المتنقل أمام الوحدة الصحية برأس الحكمة.

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح ان ذلك ياتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمــــــد الزملوط محافظ مطروح بفتح باب التقنين لأهالي شمس الحكمة بمنح مهلة 15 يوم لتلقي طلبات التقنين للمواطنين .

وأضاف، أن إقبال الأهالي على التقديم للتقنين ومنح مهلة 15 يوم للتقدم للتقنين واستلام مستندات ملفات التصالح واستلام مستندات تراخيص المحال التجارية ودفع أقساط عقود التمليك ودفع متأخرات الوحدات السكنية والمحال.