مأساة في الإسماعيلية.. مصرع صغيرة دهسها "هراس" رصف بالشارع التجاري

لقيت طفلة تبلغ من العمر 14 عاماً مصرعها في حادث مأساوي بمحافظة الإسماعيلية، إثر تعرضها للدهس أسفل عجلات "هراس" تابع لشركة مقاولات، أثناء قيامها بأعمال رصف وتسفلت بالشارع التجاري.

وكانت المنطقة تشهد أعمال تطوير ووضع الطبقة الأسفلتية، وأثناء تحرك المعدة الثقيلة (الهراس) لتسوية الطريق، دهست الطفلة مما أسفر عن وفاتها في الحال بموقع الحادث.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف فوراً إلى موقع الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة،ط.

فيما بدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية حول إجراءات تأمين موقع العمل بالشارع الحيوي.