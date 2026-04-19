رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خط سكة حديد بئر العبد ـ العريش ـ رأس النقب

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم، الأحد، بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بشمال سيناء، مشروع إنشاء خط سكة حديد “بئر العبد ـ العريش ـ رأس النقب” بطول 341 كم، بالإضافة لتفقد وصلة السكك الحديدية إلى ميناء العريش بطول 12 كم التي سيتم من خلالها نقل البضائع الصادرة والواردة عبر قطار التنمية، والذي تنفذه وزارة النقل.

يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء الحبيبة، واستكمال جميع مراحل قطار التنمية في سيناء بطول 500 كم (مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم)، والذي يُعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي التنموي (العريش / طابا) الذي سيسهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة، وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.

وفي هذا الإطار، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تقدم الأعمال في المسافة من بئر العبد وحتى العريش بطول 83 كم؛ حيث تشهد الأعمال تقدما في تنفيذ الجسر الترابي للخط الذي تنفذه عدد من الشركات المصرية الوطنية، وكذلك أعمال تنفيذ محطات المشروع البالغة 7 محطات، بالإضافة لتفقد وصلة السكك الحديدية إلى ميناء العريش بطول 12 كم، التي سيتم من خلالها نقل البضائع الصادرة والواردة عبر قطار التنمية وشبكة خطوط السكك الحديدية من وإلى جميع أنحاء الجمهورية.

كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على الموقف التنفيذي للأعمال الصناعية في هذه المسافة، والتي تشتمل على “9 كباري تقاطع - كوبري مسار - 2 نفق”.

وأطلع وزير النقل، رئيس مجلس الوزراء على آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذي لباقي مراحل المشروع، والتي تشمل “المسافة من العريش إلى الحسنة بطول 85 كم - المسافة من الحسنة إلى طابا بطول 173 كم”؛ حيث أكد الوزير أن العمل ماض على قدم وساق على مدار الساعة لتنفيذ مختلف الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، ووفق الخطة الزمنية للمشروع.

وأكد وزير النقل أن مشروع إنشاء المحور الاستراتيجي اللوجستي التنموي (العريش / طابا) سيسهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة، كما أنه سيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء.